Přehnané apokalyptické předpovědi. Jak se před dvaceti lety mýlil Al Gore a jeho apelativní film

Dvacet let je dostatečně dlouhá doba na to, abychom se zamysleli nejen nad dopadem tohoto filmu, ale i nad jeho věrohodností. Mnohé z Goreových alarmujících předpovědí se nenaplnily, ale politická reakce, jíž tento film zažehl, se v průběhu času ukázala jako naprosto chybná.
Hlavním poselstvím filmu bylo, že klimatické změny vedou ke stále závažnějším katastrofám, jako jsou povodně, sucha, bouře a lesní požáry.
A přesto se za poslední století, byť se celosvětová populace zčtyřnásobila, počet úmrtí v důsledku těchto klimatických katastrof výrazně snížil. Ve dvacátých letech minulého století měly na svědomí průměrně téměř půl milionu životů ročně. Dnes to není ani deset tisíc, což představuje pokles o více než 97 procent. Bohatší a vyspělejší společnost nám zajistila mnohem větší bezpečnost, což jen dokazuje, že adaptace a odolnost fungují mnohem lépe, než by se podle alarmistických hlasů mohlo zdát.
Mylná tvrzení
Podle filmu měly v důsledku klimatických změn přijít častější a silnější hurikány – na plakátu filmu dokonce jeden takový vycházel přímo z komína jakési továrny. Z celosvětových dat však vyplývá, že od roku 1980, kdy začalo komplexní satelitní sledování, došlo k mírnému poklesu jak v četnosti, tak v celkové síle hurikánů.
|
Blízkovýchodní krize ukazuje, že k vymýcení hladu nevede boj s klimatem, ale cenově dostupná hnojiva
U lesních požárů je to podobné. Podle údajů NASA se celosvětová rozloha ročně spálené plochy za poslední čtvrtstoletí snížila o více než 25 procent. Přestože v posledních letech došlo v USA k rozsáhlým požárům v důsledku nesprávného obhospodařování lesů, situace ve 30. letech minulého století, která je obecně známá jako „Dust Bowl“, byla pětkrát horší. Na všech ostatních kontinentech počet požárů klesá.
Film mimo jiné proslul tím, že využil polární medvědy jako jakýsi symbol ekologického kolapsu, neboť ti se prý v důsledku tajících ledovců ve velkém topí. Ve skutečnosti se však populace ledních medvědů od 60. let více než zdvojnásobila, z původně dvanácti tisíc kusů na dnešních 26 tisíc. Pro polární medvědy byl hlavní hrozbou lov, nikoliv změna klimatu, a Goreova tvrzení se dnes, o 20 let později, ukazují jako mylná.
Goreovo naléhání vedlo k nákladným opatřením na snížení emisí. Spotřeba fosilních paliv však stále roste, protože levná a spolehlivá energie je hnacím motorem růstu, a globální emise tak od roku 2006 téměř každý rok dosahují nových rekordů.
|
Jako nacistické Německo, opřel se bývalý viceprezident Gore do Trumpovy vlády
Ekologická transformace je však stále v nedohlednu. Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) v roce 2006 pocházelo 82,6 procenta celosvětové energie (nejen elektřiny) z fosilních paliv. V roce 2023, což je poslední rok, za který jsou k dispozici celosvětové údaje, činil tento podíl 81,1 procenta. Při takto pomalém tempu bude trvat více než šest století, než se dostaneme na nulu.
Goreovo poselství však bylo nadmíru jasné: řešení klimatických změn nám leží na dosah ruky, stačí jen vůle politiků z bohatých zemí, aby je rychle a rozhodně zavedli.
Co potřebují rozvojové země
Je sice pravda, že solární a větrná energie zlevnila, ale pořád jde o přerušovaný provoz: vyrábějí elektřinu jen tehdy, když svítí slunce nebo fouká vítr. Moderní společnost potřebuje spolehlivý zdroj elektřiny, který bude k dispozici 24 hodin denně, což vyžaduje rozsáhlé záložní systémy – těmi jsou obvykle elektrárny na fosilní paliva. Hodně lidí se domnívá, že nám s tím ve velkém pomáhají bateriové zálohy, jenže ty dokážou pokrýt jen několik desítek minut provozu.
Ve výsledku tak platíme dvakrát, jednou za obnovitelné zdroje a podruhé za spolehlivou záložní infrastrukturu. Film byl záměrně natočen v idealistickém duchu, takže všechny tyto technické i ekonomické aspekty naprosto ignoroval.
|
Klimatický armagedon nehrozí. Co nám vnucují aktivisté, a co říkají nová data
Celosvětové náklady na boj s klimatem od roku 2006 přesáhly šestnáct bilionů dolarů. Jen ve Spojených státech bylo v rámci zákona o snižování inflace (Inflation Reduction Act) do zelených technologií investováno několik stovek miliard dolarů. Přesto však emise nadále rostou, protože bohatá část světa zcela ignoruje fakt, že rozvojové země potřebují k vymanění z chudoby levnou a spolehlivou energii.
Co se týče emisí, bohaté země jich budou mít po zbytek 21. století na svědomí jen kolem třinácti procent. Zbytek připadne z velké části na rozvíjející se velmoci, jako jsou Čína, Indie a Afrika. Jak vyplývá z vlastního modelu OSN, i kdyby všechny bohaté země dosáhly do roku 2050 uhlíkové neutrality, teplota by se do roku 2100 snížila o méně než 0,1 °C.
Skutečná cesta z chudoby
Goreovy apokalyptické předpovědi se nakonec ukázaly jako přehnané. Změny klimatu jsou sice reálným problémem, ale podle nejnovějších údajů by oteplování mohlo do roku 2100 snížit globální HDP o pouhá dvě až tři procenta. Tady je totiž důležitý kontext, OSN odhaduje, že na konci století bude průměrný člověk o 450 procent bohatší než dnes. Po započtení klimatických dopadů by to bylo „jen“ 435 procent. Tak jako tak se pořád budeme mít mnohem lépe než dnes.
|
Světová banka by měla usilovat o řešení klimatických změn, ale nikoli na úkor chudoby
Největším nedostatkem filmu bylo, že se mu nepodařilo přesvědčit veřejnost ani politiky o nutnosti chytřejších postupů. Je potřeba zaměřit se na inovace, například výzkum a vývoj v oblasti zelené energie, který přinese lepší baterie. Dále pokročilé jaderné technologie a jadernou fúzi, které srazí cenu čisté energie pod cenu fosilních paliv. Adaptace totiž zachraňuje životy za přijatelné náklady: pobřežní hráze, plodiny odolné vůči suchu nebo systémy pro včasná varování. A díky ekonomickému rozvoji se miliardy lidí vymaní z chudoby a budou vůči rozmarům přírody odolnější než dřív.
Dvacet let po uvedení filmu Nepříjemná pravda vidíme, že panika není dobrým politickým rádcem. Když se budeme soustředit na cenově dostupná a efektivní řešení – inovace, adaptaci a rozvoj – zachráníme biliony lidských životů a prospějeme tím jak lidem, tak klimatu.