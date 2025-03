Co vlastně chce ODS v ekologii? Odvolává se na realitu, ale to může znamenat i urychlení Green Dealu

Napřed je třeba vysvětlit, co je to vlastně onen Green Deal, o kterém se stále tolik mluví. Nejde totiž o nějaký evropský předpis, ale spíše o reklamní nálepku, která pokrývá celou řadu různých předpisů, ustanovení a plánů, které ani nejsou ještě hotové a průběžně se mění. Některé plány jsou snadno technicky realizovatelné za docela přijatelných ekonomických nákladů zejména v oblasti ochrany přírody jako takové, jiné nápady načrtnuté často jen rámcově jsou velmi drahé nebo dokonce spoléhají na vývoj technologií, které buď nejsou hotové, nebo jsou drahé či dokonce ještě neexistují.

Náklady nižší než způsobené škody

Celý Green Deal je cesta, jak se Evropská unie snaží naplnit tak zvaný klimatický zákon, který přijala v roce 2021 a zavázala se jím dosáhnout klimatické neutrality v roce 2050 a do roku 2030 snížit své emise skleníkových plynů o 55 procent oproti roku 1990.

Tou se Unie snaží naplnit tak zvanou Pařížskou dohodu, jejímž cílem je zjednodušeně řečeno udržet globální oteplování nejlépe pod hranicí 1,5 stupně Celsia oproti předprůmyslovému věku. Nebo aspoň do dvou stupňů Celsia. Tato hranice byla určena na základě odhadu škod, které způsobuje globální oteplování včetně možných nevratných škod na přírodním prostředí. Globální oteplování je totiž způsobeno zejména vypouštěním skleníkových plynů do ovzduší lidmi.

Samozřejmě, náklady na omezení změn klimatu jsou obrovské a vypadá to, že hranici oteplení 1,5 stupně Celsia nad předprůmyslovou úrovní nepůjde dodržet, nicméně studie uveřejněná loni v prestižním časopise Nature ukazuje, že náklady na zmírnění klimatické změny a udržení oteplování pod dvěma stupni jsou několikanásobně nižší než škody jí už nyní způsobené. Samozřejmě, čím více se díváme do budoucnosti, tím více jsou odhady přínosů a nákladů ovlivněné odhady budoucího ekonomického růstu a předpokládaným vývojem technologií, ale na pár let či desetiletí dopředu se na to s určitou jistotou můžeme spolehnout.

Z tohoto pohledu by bylo realistické a odpovídající evropské situaci dekarbonizaci spíše urychlit a snažit se změnit plány do budoucna stojící na ještě nevynalezených technologiích. A zejména změnit předpisy, které s vymýšlením takových technologií mlčky počítají. Budoucnost je to totiž vždycky nejistá a snažit se ji naplánovat je nesmyslné a nakonec i nebezpečné. Myslel tím premiér Fiala tohle? A chce tedy ODS urychlit v rámci svého realismu dekarbonizaci, tedy rychleji omezit vypouštění skleníkových plynů?

Po nás potopa

Další možností je, že to myslel tak, že Evropa se moc snaží o omezení emisí, ačkoliv její podíl na vypouštění skleníkových plynů je jen okolo osmi procent celkových emisí. A realisticky tak Fiala požaduje, aby se i ostatní snažili více, tedy speciálně Čína a chce s ní projednat zvýšení jejích závazků v rámci plnění Pařížské dohody. Chce vyvolat velké mezinárodní jednání, které by realisticky pomohlo udržet emise na uzdě a zvýšilo závazky pro většinu zemí, když pod prezidentem Donaldem Trumpem Spojené státy od dohody odstoupily.

Zní to všechno jako dobré kroky, které nás přizpůsobí realitě, ale nevypadá to, že by něco takového premiér Fiala a jeho ODS chystali. Naopak, spíše zdá, že jim jde jen o to snížit závazky na omezení emisí. Mluví o tom i část politiků ODS, kteří sice po diskusi přiznají, že vlastně chtějí emise omezovat, ale raději by se o tom nemělo nahlas mluvit.

Premiérův ekonomický poradce Štěpán Křeček pak nedávno v Mladé frontě DNES prohlásil, že Fiala by měl následovat Trumpa, opustit Green Deal (čímž zřejmě myslel Pařížskou dohodu) a že by měl spolupracovat na zrušení Green Dealu třeba s Andrejem Babišem a jeho hnutím ANO, které Fiala označuje za populisty. Jinak řečeno, část ODS, ale i dalších vládních stran by ráda dělala populistickou politiku, která by upřednostnila zrušení opatření na ochranu klimatu pod dojmem, že to žádají voliči, a o následky by se nestarala. Co si konkrétně o tom myslí premiér Fiala, není úplně jasné.