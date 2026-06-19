Piketty a další pak navrhují přímo omezit ekonomický růst ve vyspělých zemích, omezit spotřebu a změnit také stravování. Je snadné dokázat, že je to nesmysl, ale zároveň bychom tyhle úvahy neměli šmahem odmítnout jako nějaké blouznění levičáků toužících zničit kapitalismus. Vylili bychom totiž s vaničkou dítě.
Piketty a spol. poukazují na skutečné problémy, kterými se mimochodem nedávno zabýval deník The Wall Street Journal. Tedy list, který nikdo nemůže podezřívat z nepřátelství k tržní ekonomice a bohatým lidem.
Rozevírající se nůžky
Nejprve proč je to nesmysl. Zkrátka proto, že lidé v bohatších zemích bývají většinou šťastnější, mají delší a zdravější život a konec konců často i více volného času.
Ukažme si to na příkladu. HDP neroste jen třeba výrobou aut, kterých každý spotřebuje omezené množství. HDP roste třeba i s novými léky nebo třeba s rozvojem zubních implantátů a vůbec technik opravy chrupu. Kdybychom rezignovali na růst, byli bychom ve stáří mnohem nemocnější a místo chutného, a pokud chceme, i zdravého jídla bychom svůj čas věnovali krájení a mixování toho, co lze snadno strávit, protože bychom neměli zuby. Chce někdo takový nerůst? Asi nikdo.
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Ekonomický růst pomáhá dokonce i s řešením problémů globálního oteplování. A samozřejmě, chudí se nejlépe z chudoby dostávají tím, že prostě ekonomika roste.
Na druhou stranu autoři plánu dobře vystihli, že růst HDP není všechno. Nedokáže zcela přesně zachytit vylepšování věcí, ať již zmíněných léků nebo třeba používání nové techniky, jako je umělá inteligence či navigace v mobilních telefonech. Když člověku něco „jen“ šetří čas bez vyšší ceny, není to v HDP často pořádně vidět. Nicméně HDP je pořád dobré měřítko růstu ekonomiky a jejího vlivu na blahobyt lidí. A přes desetiletí pokusů vyvinout něco nového stále nejlepší.
Dále autoři upozorňují, že ekonomický růst už nefunguje pro všechny, že už neplatí „příliv zvedá všechny lodě“. Tedy že růst ekonomiky pomáhá všem - když bohatnou bohatí, zároveň bohatnou, byť třeba méně, i chudí. Na tohle dala administrativa prezidenta Ronalda Reagana a za jeho koncepcí stálo snižování daní pro bohaté jedince i pro firmy. Mělo to totiž podpořit pracovní úsilí bohatých a investice firem, tím povznést celou ekonomiku a tedy i prospět chudým.
Problém je v tom, že to zřejmě tak docela neplatí. Respektive to platí v posledních letech méně než dříve. Změnil se totiž výnos z práce a z kapitálu ve prospěch kapitálu. Jinak řečeno, více rostou příjmy investorů než pracujících.
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Jak napsal minulý týden Greg Ip, ekonomický komentátor amerického pravicového listu The Wall Street Journal, je tu rekordní propast mezi firemními příjmy a platy zaměstnanců. Ve Spojených státech v loňském čtvrtém čtvrtletí rostly platy o 0,8 procenta, zatímco zisky amerických firem o 2,7 procenta.
Tento trend rozevírajících se nůžek přitom trvá zhruba od roku 2000. Podíl práce na hrubém domácím důchodu (zjednodušeně jde o určitou obdobu HDP se zaměřením na domácí ekonomiku) klesl na 51 %, což je nejnižší hodnota od roku 1947, kdy se začaly vést záznamy. Podíl firemních zisků se vyšplhal na 12,1 %, což je nejvyšší hodnota od roku 1950, uvádí Ip. V Česku je podíl práce ještě nižší, zhruba 41–45 procent. Z toho pak plyne frustrace části obyvatel, nerovnoměrné rozdělení příjmů a pocit zmaru.
Diagnóza není léčba
Ve Spojených státech je to zřejmě dáno rostoucím vlivem velkých firem v ekonomice, slabými odbory, rychlým růstem akciového trhu a překvalifikováním některých příjmů z kolonky mzda do kolonky podnikatelský zisk kvůli daním. A samozřejmě v poslední době se projevuje i vliv zavádění umělé inteligence.
Není to příliš odlišné od toho, proč je podíl mezd na HDP nízký i v Česku. Jen je třeba překlasifikování příjmů nahradit slovem švarcsystém a přidat to, že naše ekonomika má vysoký podíl zpracovatelského průmyslu a je z velké části subdodavatelem výrobků vyžadujících méně kvalifikovanou práci s nižší přidanou hodnotou.
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Kvůli tomu ale ještě není třeba bojovat proti ekonomickému růstu a dokonce ani proti měření HDP. Existují staré osvědčené metody, jak situaci změnit: antimonopolní zákonodárství, změna daní a sociální transfery a vyšší investice do školství, vzdělávání a inovací.
Apoštolové nerůstu správně vidí problém, ale pletou si diagnózu s léčbou. Nespokojenost lidí nevzniká proto, že ekonomika roste příliš rychle. Vzniká proto, že stále větší část výnosů z růstu končí u vlastníků kapitálu místo u pracujících. Řešením proto není méně růstu, ale více lidí, kteří se na jeho výsledcích podílejí.