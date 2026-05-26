Proč nebohatneme? Dějiny jsou naše kotva i brzda

Navrátil vychází ze studie ekonomů Johannese Schaewitze, Mei Wangové a Marca Olivera Riegera z roku 2022, publikované v prestižním Journal of Economic Behavior & Organization. Autoři v ní zkoumali, jak komunistický režim dlouhodobě ovlivnil ochotu lidí napříč Evropou riskovat a investovat. Zjistili přitom fascinující paradox: Češi neradi investují dlouhodobě, i když jim to nabízí větší zisk, ale teprve když jim hrozí velká ztráta, jsou ochotni zariskovat.
„Raději se vzdáme šance na zbohatnutí, jen abychom neriskovali drobný neúspěch. Ale jakmile nám teče do bot, jsme ochotni vsadit vše na nejistou kartu,“ popisuje to Navrátil. „Je to racionální obranný mechanismus vytvořený dekádami, kdy stát nebyl garantem pravidel, ale nepředvídatelným predátorem. Divoká transformace 90. let tento instinkt jen zabetonovala. Pokud nevěříte, že systém hraje fér, vaší jedinou racionální strategií je krátkodobý oportunismus.“
Zlom, který Česko formoval
To je přesvědčivé vysvětlení, jenže zastavit se u komunismu by bylo příliš pohodlné. Sáhneme-li dále do historie, narazíme na zlom, který Česko formoval po celé generace. Porážka stavovského povstání na Bílé hoře v roce 1620 neznamenala jen vojenskou prohru českých stavů, ale hlavně znamenala zásadní přestavbu pravidel, jimiž se společnost řídí.
Ekonomové Daron Acemoglu a James Robinson ve své vlivné knize Proč státy selhávají rozlišují dva typy těchto pravidel, které nazývají institucemi: inkluzivní, jež chrání vlastnická práva a umožňují širší účast na veřejném životě, a extraktivní, jež naopak slouží ke koncentraci majetku a moci v rukou úzké skupiny mocných.
Ekonom Libor Dušek tento rámec aplikoval na české dějiny a upozornil na to, že právě po Bílé hoře v českých zemích výrazně posílily instituce extraktivního typu. I když původně mělo Česko šanci se vydat spíše cestou rozvíjení inkluzivních institucí, jako třeba Nizozemsko.
S tím úzce souvisí i takzvané druhé nevolnictví. Zhruba od 15. a 16. století se ve střední a východní Evropě znovu utahovala pouta připoutávající venkovské obyvatelstvo k půdě a k vrchnosti, zatímco na západ od Labe nevolnictví postupně sláblo. Šlo o reakci tamní šlechty na rozvoj exportního obchodu s obilím a nedostatek pracovníků. Bílá hora pak v českých zemích tento trend zabetonovala a prohloubila. Vznikla trvalá nedůvěra ke státu a jeho institucím, snížila se produktivita práce, zpomalil se ekonomický vývoj.
Není náhoda, že hranice druhého nevolnictví zhruba kopírující tok Labe a Odry dodnes v Evropě odpovídá určitému předělu v ekonomické dynamice, kde jsou lidé spíše inovátory a kde pracují spíše v montovnách. Nizozemský historik Jan Luiten van Zanden a další badatelé tuto hranici zmapovali a ukázali, že je čitelná i v 21. století.
Pohodlná výmluva
Na tento dávný základ se pak v českých zemích navrstvily další historické ekonomické otřesy jako odsun německy mluvícího obyvatelstva z pohraničí a nástup komunistického režimu. Historie se v nás usazuje jako sediment na dně řeky, vrstva po vrstvě, nenápadně a stále tíží.
Zároveň se ale často historická setrvačnost stává snadno pohodlnou výmluvou, proč věci nejdou a proč je údajně nelze změnit. Jenže vysvětlení příčiny není nezbytně záminkou k nečinnosti. Lékař, který pacientovi sdělí diagnózu, nezpochybňuje nutnost léčby.
Historická závislost ale není osud. Irsko, Jižní Korea nebo Estonsko dokázaly vzorce relativně rychle změnit. Vždy to ale vyžadovalo víc než jen ekonomický růst, byl potřeba impuls, který změnil sebepojetí celé společnosti. Kdo chce, hledá cestu. Kdo nechce, hledá důvod a naše dějiny mu jich nabídnou dost.