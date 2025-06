Lidovky.cz: Nedávno jste na jedné přednášce říkal, že žijeme v polykrizi. Co to znamená?

Když se podíváme na posledních pět let, byl tu covid, kdy jsme se všichni báli, že umřeme. Pak přišla krize dodavatelských řetězců, což s tím souviselo. Když se v Číně nakazil jeden dělník, zavřeli přístav a pocítil to celý svět, protože firmy závisely na dodavatelských řetězcích, a ty začaly kolabovat. Společnosti spoléhaly totiž na dodávky just-in-time, tedy že subdodávky přicházejí přesně v době, kdy je jich potřeba, a díly ze zahraničí najednou nebyly. Na letištích stály desítky tisíc nedokončených aut. Pro Česko to byl velký problém. Firmy si začaly dělat zásoby a zvyšovat i provozní kapitál, který byl do té doby minimální. Pak přišla krize s cenami energií, válka, inflační krize podpořená i dotacemi za covidu a pak nová administrativa prezidenta Donalda Trumpa a zavádění cel. Je to šest velkých krizí za šest let. S tím vším pak souvisí polarizace společnosti.

Lidovky.cz: Jak s tím souvisí politická polarizace a jak se projevuje?

Výsledkem dlouhodobého trendu polarizace společnosti je americký prezident Donald Trump. Finálním impulzem pro to, proč ho lidé volili, byla inflace a migrace. Inflace v tom smyslu, že mi klesá kupní síla a že se zmenšuje mé bohatství, a migrace v tom smyslu, že jde o ztrátu kontroly a obavu z nově příchozích. Jsou to reálné problémy.