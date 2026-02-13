V zajetí fyzikálních a fiskálních limitů. Čeká Česko návrat drahé elektřiny?

Základní problém není v tom, kolik elektřiny vyrábíme, ale jak se její cena v Evropě tvoří. Evropský trh funguje tak, že cenu určuje nejdražší zdroj potřebný k pokrytí poptávky. V praxi to často znamená plyn a tak je její cena hodně závislá na geopolitice. Současné zlevnění je zčásti účetní trik. Vláda přesunula poplatek za podporované zdroje energie ze spotřebitelských faktur do státního rozpočtu. Elektřina se tak opticky zlevnila, skutečné náklady ale nezmizely, jen je zaplatíme v daních.
|
Svět zažívá čínský elektrošok. Po nadvládě petrostátů přichází nová éra v čele s Pekingem
Kabinet zároveň sází na výstavbu nových jaderných bloků a tím i zlevnění elektřiny. Ty by však měly být hotové nejdřív kolem roku 2036, spíše ale mnohem později. Zlevnit energie by mělo převedení ČEZ do plného státního vlastnictví. Debata o zestátnění ČEZ přitom přehlíží zásadní otázky, jako jak vykoupit minoritní akcionáře, jak se vyhnout arbitrážím, z čeho to reálně zaplatit a proč by státní vlastnictví samo o sobě mělo zaručit nižší ceny. Empirické studie ukazují, že důležitější než vlastník mohou být regulace.
Nepříjemná rovnice
Do tohoto obrazu navíc vstupuje nový faktor: prudce rostoucí spotřeba elektřiny spojená s digitalizací a umělou inteligencí. Česko se snaží přilákat datová centra a podílet se na rozvoji umělé inteligence. Zatím je to ještě relativně v malém, ale za dva či tři roky by mohla začít fungovat první gigadatacentra. Pro je vláda i opozice. Kabinet má dokonce podporu výzkumu, vývoje a využití AI ve svém programovém prohlášení. Jenže tato infrastruktura potřebuje obrovské množství stabilní energie a nové výrobní kapacity nepřibývají stejným tempem.
Ve Spojených státech už tento tlak začíná být vidět. Regulátoři diskutují, zda mají provozovatelé datových center platit vyšší ceny, případně zda rozdělit trh na elektřinu pro domácnosti a pro průmysl opět s vyššími náklady pro firmy. U obojího ale hrozí, že to podlomí konkurenceschopnost firem, nebo vznikne politicky řízený systém přídělů energie. Speciálně americký prezident Donald Trump začal nedávno na americké firmy tlačit, aby se nějak zařídily, že jejich poptávka nezvýší ceny elektřiny (a vody) pro domácnosti.
|
Popletený zmocněnec. Filip Turek by měl mít trochu ohleduplnosti k lidem i k faktům
Evropa míří stejným směrem, jen pomaleji. Pro Česko z toho plyne nepříjemná rovnice. Pokud chce současně přitahovat technologické investice, podporovat umělou inteligenci a držet nízké ceny elektřiny, narazí velmi rychle na fyzikální i fiskální limity. Krátkodobě lze rozdíl zalepit dovozem energie nebo dotacemi. To ale znamená vyšší veřejný dluh nebo vyšší daně. A ty nakonec zaplatí ti, kteří žádná datová centra nevlastní. Pokud se vydáme tímto směrem, za pár let velké technologické firmy dostanou levnou elektřinu a infrastrukturu. Domácnosti a menší podniky účet.