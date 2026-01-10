Jsme chudáci. Češi spoří na penzi víc než Švédi, ale dostávají zlomek. Proč a co s tím?

Ukazuje to nedávná studie ekonomů z think-tanku IDEA při Ekonomickém ústavu Akademie věd. Pokud si chce Čech ke státnímu důchodu přilepšit o deset tisíc korun měsíčně po dobu dvaceti let, musí si v českém doplňkovém penzijním spoření odkládat v průměru 4010 korun měsíčně po dobu čtyřiceti let. Slovákovi na totéž stačí zhruba 410 korun. A Švéd? Ten se dostane na stejný výsledek se zhruba 167 korunami měsíčně. A to je v průměru bohatší.
Nejde o překlep. A nejde ani o to, že by Češi byli finančně negramotní, neschopní nebo líní spořit. Studie totiž jasně ukazuje, kde je skutečný problém.
Problém slepice a vejce
Dlouho se tvrdilo, že hlavní slabinou českého penzijního připojištění je nízká výše příspěvků a pozdní začátek spoření. Ano, to hraje roli. Jenže mnohem větší díru do budoucích důchodů mohou udělat vysoké poplatky penzijních fondů a překvapivě nízké výnosy jejich investic. Dokonce i u takzvaných dynamických fondů, které by měly být nejvýnosnější – byť za cenu vyššího rizika.
|
Pracovní benefity 2026: Změna zdanění a co to znamená pro zaměstnance
Výsledek? U dynamických fondů poplatky za čtyřicet let spoření sežerou klidně třetinu až polovinu budoucího majetku klienta. A pak se všichni diví, že lidé do penzijka nadšeně neinvestují. Zástupci fondů dlouhá léta tvrdili, že vysoké poplatky jsou nutné, protože málo lidí spoří. Některé náklady na správu fondu jsou totiž fixní, ať už má fond tisíc, nebo sto tisíc klientů.
Tím se dostáváme ke klasickému problému slepice a vejce. Jsou vysoké poplatky proto, že je málo klientů? Nebo je málo klientů právě proto, že jsou poplatky vysoké a výnosy slabé?
Statistika dnes dává jasnou odpověď. Dynamické fondy tu fungují třináct let, mají dostatek klientů i spravovaných peněz. Navíc požívají dvojitou státní podporu – přímý příspěvek a daňové odpočty. Přesto to pořád nefunguje. Proč? Protože systém nemotivuje k výkonu. Motivuje k vybírání poplatků.
Co spořit raději ve Švédsku?
Stát dnes dotuje penzijní spoření prakticky bez ohledu na to, jak efektivní fond je. Pokud už stát do systému zasahuje – a on zasahuje hodně – měl by to dělat ve prospěch lidí, ne finančních institucí. To by znamenalo snížit maximální povolené poplatky, zavést povinné a srozumitelné srovnání výkonnosti fondů se zahraničím a klidně navázat část státní podpory na skutečné výsledky.
|
Zrušit v Rusku důchody? Už dnes nejsou zdrojem obživy, spíše příspěvkem k jinému výdělku
Ano, zní to jako další regulace. Ale současný stav je také regulovaný – jen špatně. Pokud by se někdo regulaci chtěl vyhnout, existuje ještě jiná cesta. Udělat celoevropský systém penzijních fondů nebo otevřít státem regulované penzijní produkty v rámci celé Evropské unie všem unijním občanům. Umožnit lidem spořit tam, kde jim jejich peníze skutečně vydělají. Jenže to je přesně to, co velká část politiků nechce.
Stačí si představit, jaký humbuk by se spustil, kdyby hrozilo, že si Češi budou na penzi spořit raději ve Švédsku než doma. Jenže právě takový „hlas nohama“ – nebo spíš penězi – je to jediné, co by mohlo systém skutečně změnit a to na základě volného trhu. Z liberálního pohledu by to bylo řešení elegantní i spravedlivé.