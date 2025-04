Jak nás ekonomicky ruinují naše vlastní tradice a politici to podporují

Kdo čekal, že Petr Fiala představí před zástupci podnikatelů nějakou smělou vizi jak dál, byl asi zklamán. Fiala samozřejmě chce udělat z Česka místo země montoven zemi čipů, ale zdá se, že neví tak úplně jak na to. Konkrétně zmínil dvě odvětví.

Nejistá zbrojní výroba

Za prvé by naše země podle něj měla rozvíjet obranný průmysl a vyvážet jeho výrobky. Má to přinést dobře placená pracovní místa a technologický náskok. Máme tady ostatně zbrojařskou tradici. Není to špatná myšlenka, je ovšem otázkou, zda u nás opravdu vyrostou velcí výrobci hodně sofistikovaných zbraní. Zároveň ale víme, že u nás je zatím tradičně poměrně velký podíl spíše méně složité výroby nábojů, ručních zbraní či aut. Třeba se to změní.

K tomu je ale nutná spolupráce s vědci a vývojáři, a do školství, vědy a vývoje se zrovna veřejné peníze z otevřeného pytle nesypou. Nominálně ano, ale často jde jen o nominální zvýšení částek, po započítání inflace je peněz ve školství a vědě spíše méně, než tomu bylo před několika lety. Navíc i kdyby se povedlo tohle změnit, nespíš nikdy u nás nebudeme vyrábět a hlavně konstruovat po celém světě žádaná nadzvuková bojová letadla, hlavní bojové tanky či bezkonkurenčně efektivní antirakety.

Bez toho je ale zbrojní výroba vytvářející podstatnou část HDP státu problematická, protože je náchylná k výkyvům v poptávce. Odbyt závisí na tom, jaká je zrovna mezinárodní situace, a také na tom, kam lze vyvážet. V mírových dobách poptávka klesá, do oblasti konfliktů nelze vyvážet a navíc některé vyspělé země preferují vlastní výrobce. Jde o velmi specifické z dlouhodobé perspektivy nejisté odvětví.

Druhé odvětví, které Fiala zmínil více než jedním či dvěma slovy, byl automobilový průmysl. Tady se pochlubil, jak mu vláda pomáhá a chce pomáhat. Jako ostatně snad všichni čeští politici, kteří teď kritizují Green Deal a chválí spalovací motory. Jenže jak vidíme jinde ve světě, výroba aut se spalovacím motorem není zrovna průmysl budoucnosti.

Nehledě na to, že u nás vyrábíme tolik aut, že má autoprůmysl obří podíl na našem hospodářství a zároveň se valná většina jeho produkce vyváží. Jsme tak zranitelní cly či jinými překážkami obchodu. Ostatně, naše podivná fixace na vývoz a jeho obdivování nemá žádný kloudný ekonomický základ a prosperitu nám sama o sobě nepřinese.

Neposlouchat lobbisty starého průmyslu

Naše ekonomika potřebuje restrukturalizaci, je třeba posílit nová odvětví a přejít od zboží ke službám a od vývozu ke spotřebě. K tomu je potřeba jednak politické vize, jak podpořit podmínky pro podnikání, příliv talentů ze zahraničí, nákup patentů a také vědu a výzkum, jednak přestat zaujatě podporovat stará odvětví, jako je autoprůmysl. Nejde o to pokoušet se o ekonomické plánování, jde spíše o to přestat poslouchat lobbisty starého průmyslu a přestat deformovat hospodářství v jejich prospěch - ať již jde o emisní normy nebo tlak na produktivitu prostřednictvím snahy udržet nízké mzdy.

Postupně bychom to ale měli zvládnout, jinak dopadneme špatně. Je ovšem tragédií, že naši politici včetně Petra Fialy či jeho rivala Andreje Babiše to zatím nevidí nebo nechtějí vidět či nejsou schopni se požadavkům tradičního průmyslu postavit.