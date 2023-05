Chceš-li zakrýt svůj podíl viny, vytáhni děti. Kdo může za energetickou chudobu

Jeho text se opírá o již tradiční dezinformace, jimž nemá cenu v odpovědi věnovat více prostoru než jeden spíše heslovitý odstavec.

Krizi nevyvolala válka, ale nedostatek stabilních zdrojů v Evropě a závislost na dovozu zemního plynu. Nové evropské emisní limity na rtuť nelze vyřešit vždy a všude prostým „vynaložením částky sto milionů korun“, každé zařízení je jiné a potřebuje řešení na míru – např. náročný aplikovaný výzkum s postupným laděním a doplňováním technologií. Imisní koncentrace rtuti nedosahují ani promile limitu doporučeného Světovou zdravotnickou organizací, mohou proto těžko poškodit nervovou soustavu a mozek dětí. A české energie fakt nezdražuje uhlí, tedy jeden z nejlevnějších zdrojů, ale ambiciózní energetická politika EU. Tohle všechno pan Koželouh jako vzdělaný člověk jistě ví, přesto říká a píše něco jiného.

V této souvislosti je vhodné připomenout, kdo dlouhá léta nadšeně „lobboval“ za výstavbu nových plynových zdrojů a zvýšení spotřeby zemního plynu, tehdy majoritně dováženého z Ruska. Bylo to právě Koželouhovo Hnutí Duha, které v roce 2019 prostřednictvím studie společnosti Energynautics doporučovalo nárůst instalovaného výkonu v zemním plynu o dvě třetiny do roku 2030!

Stejné hnutí také dlouhodobě bojuje za co nejrychlejší odstavení jediných ryze domácích zdrojů, tedy uhelných elektráren a tepláren, stačí si vzpomenout na angažmá pana Koželouha ve vládní Uhelné komisi. Kladu si otázku, kde bychom dnes byli, kdyby těmto kreativním nápadům tehdy někdo věnoval pozornost?

Končit se má pozitivně a smířlivě. Pavel Tykač se společně se svojí ženou věnuje pomoci dětem v nejrůznějších formách už řadu let. Ať už jsou to děti nemocné, sociálně znevýhodněné nebo děti zasažené válkou. Manželé Tykačovi dlouhodobě pomáhají nejen prostřednictvím své nadace, ale jejich výrazným počinem je i společnost Women for Women, která se na pomoc dětem a jejich rodičům zaměřuje už přes 10 let. Pokud vám tedy, pane Koželouhu, skutečně leží na srdci chudé děti, nepište zbytečné články. Navštivte webovou stránku Women for Women a podpořte je společně s námi dárkovým certifikátem.

Autorka je mluvčí společnosti Sev.en