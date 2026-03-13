Levná elektřina? Děkujeme, nechceme. Lepší je bojovat kulturní války

Boj proti větrným elektrárnám je totiž v řadě evropských zemí už nějakou dobu součástí ideologie některých nacionalistických a pravicových stran, které se samy označují za konzervativní. U nás byl donedávna odpor vůči větrníkům většinou lokální. Lidé měli pocit, že turbíny hyzdí krajinu, že jsou hlučné, že se staví bez dohody s místními. A nutno říct, že ten pocit byl často oprávněný. Investoři i úřady dlouho komunikovali spíš stylem „tady to bude stát a vy si zvykněte“. Místní pak svolávali referenda, snažili se projekty změnit nebo úplně zastavit. To je normální, logické a nakonec i správné.
Větrníky coby univerzální strašák
Jenže přibližně v době voleb se to změnilo. Jak upozornil výzkumník Petr Vidomus z Asociace pro mezinárodní otázky, z větrných elektráren se postupně stal politický symbol. Ne jen problém jedné obce nebo jednoho kopce. Najednou se z nich stal univerzální strašák.
Argumentace se přitom proměňovala. Zpočátku šlo o krajinu a o místo, pak získaly rozhodující slovo údajné zdravotní problémy, třeba tajemné vibrace nebo jiný podivný katastrofální vliv na lidský organismus. Většina těchto tvrzení je přitom podobná kdysi rozšířenému tvrzení, že mobilní telefony usmaží lidem mozky. Neusmažili.
Protivětrné iniciativy se navíc začaly propojovat, argumenty se sjednotily (mnohé pochází z webu Slováka Daniela Máčovského, který hledá „alternativní pravdy“) a špatná je větrná energie jako taková. Argumenty začali ve velkém sdílet politici z SPD, Svobodných nebo Motoristů, z nichž někteří bojovali proti větrníkům i předtím, protože je to podle nich „zelená ideologie“.
Politici, kteří tvoří současnou vládní koalici, navíc využili toho, že předchozí vláda v tomto směru – stejně jako v mnoha jiných – s lidmi skoro nekomunikovala, a využili jejich obav. A zřejmě se inspirovali i odporem amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterému větrné elektrárny zkazily výhled z jeho golfového hřiště ve Skotsku.
Nové technologie jsou podezřelé
Z větrníků se najednou stalo téma kulturní války, války proti městským liberálům a elitám a za zachování krajiny a zdraví. Přitom právě větrné elektrárny, kterých je u nás zatím dost málo, by mohly zlevnit elektřinu, tak jak si to vládní koalice a Babiš osobně tolik přejí. Mají nízké provozní náklady, lze je postavit téměř expresně. Na rozdíl třeba od jaderných elektráren, u nichž výstavba trvá celá desetiletí. Jenže nyní jsou investoři opatrní. Polostátní ČEZ i soukromé firmy velmi dobře vidí, že se z větrných elektráren stalo politicky toxické téma. A tak své projekty odloží nebo zruší.
Postoj premiéra Babiše v tomhle směru trochu připomíná slavnou historku o rakouském císaři Františku I., který měl údajně považovat železnici za zbytečnou a nežádoucí, protože parní lokomotivy smrdí a plaší dobytek. Je to možná legenda, ale dobře vystihuje jeden typ politického instinktu, na který někteří voliči slyší: nové technologie jsou podezřelé a je bezpečnější se proti nim vymezit. Zvláště když je propagují nějací inženýři, tedy elity z města.
Babiš nejspíš doufá, že tím k sobě přetáhne časem voliče SPD a Motoristů. Výrobní ceny elektřiny jsou mu přitom jedno, vždyť se proud vždycky dá zlevnit státní dotací, kterou zaplatí na daních někdo jiný. Zkrátka je lepší vyrábět odporem proti větrným turbínám politickou energii než v nich vyrábět tu elektrickou.