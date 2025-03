V ukládání elektřiny jsme sto let za opicemi. Ač stojí obrovské peníze, tak s ní raději plýtváme

Ovšem nejbizarnější zpráva posledních měsíců, totiž že skokově narostl počet žádostí o instalaci takzvaných mařičů energie, ukázala, jak neuvěřitelně naše země zaspala v přechodu na moderní energetiku, kterou tlačí.

Už o tom slyšel asi každý – mařiče energie jsou obří fény, které ohřejí a vyfouknou vzduch tou energií, kterou neumíme v danou chvíli spotřebovat a mohla by rozkolísat přenosovou soustavu. Protože panelů a větrníků, měnících svůj výkon nepředvídatelně podle slunečního svitu a síly větru přibývá, jsou nárazy v síti častější a silnější. Důsledkem toho je jev, který k normálnímu člověku nepronikne, totiž záporné ceny energie. Kdo umí ve chvílích přebytku spotřebovávat významně, ten neplatí a zaplaceno dostane. Takže je výhodné nikoli vyrábět, ale mařit. To je svět…

Pro laika zajímavé zjištění je, že něco podobného existuje už desítky let. I před obnovitelnými zdroji energie vznikaly přebytky a pro firmy bylo údajně někdy lepší energii jakkoli spálit než platit penále za to, že neodebraly smluvené množství. Takže megawatty vyhučely buď nějakým způsobem podobným dnešnímu maření, nebo účelněji přečerpáváním vody, ohřevem vody v zásobnících přes elektrokotle nebo spouštěním mrazíren.

Flexibiluji do vzduchu

Teď je ale z likvidace špiček zřejmě dobrý byznys – ta činnost se jmenuje „poskytování flexibility a služeb výkonové rovnováhy“ a zjevně vynáší. Počet hodin se zápornou cenou elektřiny se loni zpětinásobil ve srovnání s průměrem posledních deseti let. Podle Českého rozhlasu, který na problém poukázal, požádali už investoři o připojení mařičů o výkonu zhruba 1 000 MW, což odpovídá jednomu temelínskému bloku.

Sice se to dělalo už dřív, ale v míře, která je s dneškem nesrovnatelná. Jsou za tím přírodní zdroje, na kterých není v principu nic špatného, pokud se z nich nedělá modla a pokud politici dokážou prosadit zdravý mix s jinými zdroji. Ale také pokud připraví podmínky pro to, aby se přebytečná energie využívala lépe než k vytápění oblohy. Teď stát podporuje instalace fotovoltaik a větrníků – a státní firmy pak platí těm, kdo jim pomáhají energii z nich poslat do luftu.

To vše za situace, kdy ceny elektřiny vyletěly vzhůru, klesají jen pomalu a normální smrtelník se vyúčtování za elektriku bojí jako soudného dne. Všichni vědí, že jsou mařiče energie nesmysl, úchylnost a zvrácenost, že je mnohem lepší energii ukládat nebo účelněji spotřebovávat. Jenom na to nejsou kapacity. A neplyne z toho náhodou, že by bylo dobré ty dvě věci svázat dohromady? Chceš stavět větrník nebo fotovoltaiku? Tak s tím ale taky vybuduj přiměřené úložiště, které dokáže pobrat přebytky tvého zařízení nebo třeba i jiných.

Možná to ale není ani potřeba. Firmy toužící budovat bateriové parky tu jsou prý zakleknuté ve startovních blocích. V budování bateriových úložišť jsme podle odborníků sto let za opicemi, přesněji třeba deset let za Velkou Británií. Chybí k tomu legislativa. Asi je potřeba pořádně zabrat.

Se zákazem zařízení likvidujících elektřinu bez užitku teď přišel ministr průmyslu, má být součástí pozměňovacího návrhu k energetickému zákonu, který už putuje Sněmovnou. K tomu NE bude ale třeba ještě uzákonit, jak ANO.