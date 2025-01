V Česku se bude „mařit“ přebytečná elektřina. Profénujeme se k zelené planetě?

Bohužel ano, dokonce to má i svou logiku – která je ale vlastně ukázkou naprosté nelogiky celého toho environmentálního honu proti oteplování planety a za šetrnější zacházení s životním prostředím dle receptů zelených aktivistů a současné EU.

V Česku se bude „mařit“ přebytečná elektřina, vyrobená rostoucím počtem solárů, případně větrníků. K tomu budou sloužit „mařiče“, tedy skutečně obří fény, foukající teplo pánubohu do oken. Do konce loňského roku požádali investoři o připojení těchto zařízení na maření elektřiny o výkonu zhruba 1 000 megawatt, což se rovná výkonu jednoho temelínského bloku.

Tedy na jedné straně finišuje jednání vlády s jihokorejskou firmou na stamiliardovou výstavbu dvou nových bloků v Dukovanech – a na druhé straně se má produkce jednoho bloku fénovat do ovzduší oteplující se planety, abychom ho ještě trošku víc zahřáli. Přitom tu vyrobenou a následně zmařenou elektřinu samozřejmě někdo musí zaplatit – a kdo asi jiný než spotřebitelé z řad domácností a podniků v cenách té odebrané, tedy nezmařené elektřiny?

Důvodem je právě státem podporovaná a stále rostoucí kapacita solárních zdrojů. Výroba elektřiny z nich vrcholí hlavně v létě, kdy svítí slunce – a současně spotřeba elektřiny v tomto ročním období není tak velká. Tuto bilanci v distribuční síti je třeba vyrovnat, aby nadbytek nevedl ke kolapsu sítě. Protože je v tu chvíli elektřiny na trhu moc, její cena se dostává do záporu – tedy výrobce za ni nezíská nic, dokonce musí zaplatit za její umístění do sítě. A aby se výrobci těmto poplatkům vyhnuli, přebytečnou elektřinu raději levněji vyfénují do vzduchu.

A to jsme teprve na začátku velké energetické revoluce, která začíná odstavením uhelných zdrojů a vedle budování dalších jaderných kapacit zahrnuje i obrovský, opět erárem masivně podporovaný nárůst kapacity solárních a větrných elektráren. Do roku 2030 zhruba na pětinásobek současného stavu a pak ještě mnohem více do roku 2050. Jsme na startu – a už jsme narazili na technické možnosti a realitu.

Snad si ti, kdo dnes bez mrknutí oka plánují stavbu sítě mařičů elektřiny, uvědomují, že tu nejde jenom o škodu ekonomickou – za drahou komoditu, zbůhdarma vyfoukanou do nebe. Je to ale i obrovský a pro každého občana srozumitelný symbol: neekologické mrhání zdroji je ukázkou nedomyšlenosti celého projektu energetické tranzice, evropského Green Dealu a vůbec současného kurzu ochrany životního prostředí. V čase, když už tak si jejich „akcie“ nestojí kdovíjak dobře.