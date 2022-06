Zaskočeni elektromobily. Pohřeb spalovacích motorů je naplánovaná akce, ke které se všichni zavázali

Dalo by se to přirovnat k situaci, kdy si člověk zaplatí dovolenou v Chorvatsku a následně si vymění koruny za kuny. A celé jeho okolí se začne divit, k čemu mu asi jsou kuny, když se platí korunami. Ale on jede do Chorvatska a všem o tom řekl.

Dopravně bezemisní rok 2050

Stejně tak Evropa jede k roku 2050. To už má být doprava bezemisní. Pokud by si někdo hypoteticky koupil v roce 2040 benzinové auto, bude dost nerad, když mu jeho provoz někdo o deset let později zakáže. Právě případné plýtvání v podobě šrotování relativně nových aut je jeden z důvodů, proč Evropa chce oficiálně zakázat prodej spalovacích motorů, tedy přesněji – povolit pouze prodej aut s nulovými emisemi (což může být za určitých podmínek i spalovací auto).