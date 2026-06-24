Pohled na data přitom naznačuje něco jiného. Při využití aplikace, která přesně odhaduje spotřebu i potřebu nabíjení, vychází pro vůz Volkswagen ID.7 potřebná zastávka na této trase na pouhých sedm minut. A to při zachování desetiprocentní rezervy baterie. ID.7 je přitom manažerská limuzína a lze předpokládat, že někteří komisaři využívají i vozy s delším dojezdem nebo rychlejším nabíjením.
Nevím, jak rychle zvládá vysoce produktivní komisař zastávku na WC, ale o moc rychlejší asi nebude. Pokud si navíc bude chtít koupit kávu, už tím zastávku zřejmě „zbytečně“ prodlouží. Připomínám, že ani v Belgii, ani ve Francii není radno po dálnici „létat“, a předpokládám proto, že i komisaři cestují v mezích rychlostních limitů, z nichž výpočet vychází.
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Je možné, že „bezejmenní hrdinové“, pro které má každá minuta cenu zlata, chtějí jet pět hodin bez jediné zastávky. Při tak dlouhé cestě si ale většina lidí stejně udělá přestávku – ať už na kávu, toaletu nebo prosté protažení nohou (a mimochodem, pro část řidičů jsou přestávky po 4,5 hodinách povinné).
Navíc neznám mnoho lidí, kteří při programu zahrnujícím několikahodinový přesun autem o stovky kilometrů plánují svůj čas s přesností na jednotlivé minuty. Představa, že právě deset minut navíc představuje zásadní problém, mi proto připadá poněkud přehnaná.
Pokud komisaři opravdu spěchají a chtějí během cesty pracovat, lze jim jen doporučit vlak. Ten trasu zvládne za méně než čtyři hodiny, a i po započtení cesty do kanceláře a z kanceláře bude pravděpodobně rychlejší než auto.
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Velmi přijatelná cena
Škoda, že zdroje nářků nad „novými pořádky“ zůstaly anonymní. Nemáme tak možnost zjistit, v jakém kontextu tato „stížnost“ zazněla. Z mé zkušenosti totiž řada lidí nevychází při hodnocení elektromobility primárně z faktů, ale z předem vytvořeného přesvědčení.
Není proto překvapivé, že se lidé s podobnými názory – z vůle svých vlád – dostali až do křesel komisařů nebo do jejich týmů. Když se rozhlížím kolem sebe, nejen v Bruselu, vidím mnoho nekompromisních odpůrců elektromobility. Bylo by proto zvláštní, kdyby se podobné postoje neodrazily i v nejvyšších patrech unijní politiky.
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Ale zkusme se na to podívat i z jiné perspektivy. Pokud má být cenou za nižší závislost na dovozu fosilních paliv, včetně těch z Ruska, několik minut navíc během mnohahodinové cesty autem, pak jde podle mého názoru o cenu velmi přijatelnou. Dokonce i pro tvrdě pracující komisaře.