Za současných cen vychází palivo, tedy elektřina, do automobilu na kilometr jízdy levněji, než nafta či benzin. Zejména pokud člověk může nabíjet doma. Dojezd už také není problém, u nových elektromobilů střední či vyšší třídy je to okolo 400 či 500 kilometrů na jedno nabití. Běžný řidič větší dojezd ani nepotřebuje, stejně si musí dělat přestávky.
Navíc v současnosti lze nabít elektrický vůz rychlonabíječkou za dobu odpovídající pomalému vypití kávy. Pravda, expresních nabíječek zatím moc není, ale to se snad časem vyřeší. Navíc, když nabíjíte jednou za 500 kilometrů, není to takový problém. Stejně tak je cena, kromě vozů nejnižší třídy, u elektromobilů a podobných aut se spalovacím motorem zhruba srovnatelná. Kde je tedy problém?
Sliby dalšího zlepšování
Potíž je v tom, že ojeté elektromobily rychle ztrácí svoji hodnotu. Majitel má problém jak při nehodě, protože pojistka mu v případě totální havárie nestačí na nákup nového vozu, tak v okamžiku, kdy chce auto za pár let prodat. Takové potíže u aut se spalovacími motory nejsou, i když i ty ztrácí zejména těsně po koupi rychle svoji hodnotu.
Nízká cena ojetých elektromobilů přitom není způsobena tím, že by ztrácely podstatným způsobem svoji technickou kvalitu a funkčnost. Elektromotory a mechanické části jsou všeobecně méně poruchové než u vozů se spalovacími motory (je to dané jednodušší konstrukcí elektrického pohonu) a jak se ukázalo, ani baterie po letech neztrácejí tolik své kapacity. Naopak, nedávné výzkumy ukázaly, že ji mají vyšší, než se původně čekalo.
Rychlý pokles ceny ojetých elektrických vozů a tím i jejich neekonomičnost a tedy i nižší poptávka po nich, je dána rychlým technickým vývojem. Stále se objevují nové, lehčí typy s lepšími bateriemi. Co bylo ještě včera posledním výkřikem techniky, to může být za pár měsíců považováno za zastaralé.
Navíc automobilky neustále slibují další a další zlepšení v budoucnu. Zákazníci tak raději čekají na nový model, než aby si koupili něco, co rychle zestárne a ztratí na hodnotě. Nebo si koupí klasické auto se spalovacím motorem, kde už léta, zejména u naftového pohonu, žádný rychlý či spíše skoro žádný zásadní vývoj neprobíhá.
To, že jsou elektromobily lepší, prostě podlamuje jejich pozici. Odhání jim to zákazníky a prodeje nejsou tak vysoké, jak by mohly být. Technický pokrok škodí. Měli bychom ho proto uměle přibrzdit?
Ani výrobci nejsou bez chyby
To raději ne. Lepší je podívat se do historie. Něco podobného tu totiž už bylo, třeba u herních konzolí a počítačů. Dokonce vznikl pojem Osborneův efekt pro případ, kdy výrobce ohlašováním příštích nových, technicky lepších výrobků zničí při vlastních neprodaných zásobách starých výrobků prodej svých produktů. Ekonomicky si tak kope hrob.
Je ovšem třeba přiznat, že bližší zkoumání případu Osborne Computer Corporation, po kterém byl tento efekt pojmenován, ukazuje, že příčinou jsou často i chyby samotných výrobců. Špatné investice či neschopnost v reálném čase dodat slibovaný lepší výrobek.
Ani výrobci elektromobilů, zejména v Evropě, neměli tolik slibovat a mohli rychleji řešit dopad rychlého propadu cen ojetých aut. Tím, co se děje teď, tedy prodloužením záruk na baterie či celý vůz, čímž se zpomalí pokles jeho hodnoty. A také leasingu a nových modelů pojištění. Navíc i rychlý rozvoj elektromobilů jednou přirozeně narazí na své limity, jako se to stalo vozům se spalovacími motory.