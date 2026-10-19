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Elektromobilita v Česku: revoluce se nekoná, prudkou otočku nepřinesla ani ropná krize

Úhel pohledu   12:00
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Ilustrační foto | foto: Profimedia.cz

Růst cen ropy po eskalaci konfliktu na Blízkém východě zvýšil ekonomickou atraktivitu bateriových elektromobilů, protože mají zpravidla nižší provozní náklady než srovnatelné spalovací vozy. Zároveň nejsou přímo závislé na dodávkách ropných paliv z nestabilních regionů. Mezinárodní energetická agentura ale současně upozorňuje, že v Evropě zůstává významnou bariérou pořizovací cena.

V roce 2025 stálo méně než 30 000 eur necelých 10 procent nabízených bateriových elektromobilů, zatímco nabídka cenově dostupnějších vozů se spalovacími motory zůstávala výrazně širší.

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Podle nejnovějších údajů ACEA (Asociace evropských konstruktérů vozidel) se počet nových registrací bateriových elektromobilů v Česku od ledna do srpna letošního roku meziročně zvýšil o 32,3 procenta, což znamená poměrně slušný růst. Podíl bateriových aut na nových registracích totiž činil v EU 21,7 procenta, v Česku ovšem jen přibližně sedm procent.

Pro srovnání na Slovensku činil tento podíl 6,6 procenta, v Polsku 5,1 procenta a v Maďarsku 9,6 procenta. Z regionálního průměru tedy nijak nevybočujeme.

Překážka jménem rostoucí cena elektřiny

Proč se žádná revoluce zatím nekoná a od evropského průměru máme stále daleko? Jedním z faktorů může být zároveň rostoucí cena elektřiny. Spotová cena elektřiny se v Česku aktuálně pohybuje kolem 186 eur za megawatthodinu. Ještě na začátku léta ovšem oscilovala kolem stovky.

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Na tržní ceně elektřiny jsou dlouhodobě nezávislí pouze majitelé ostrovních systémů obnovitelných zdrojů. Těch je však v Česku minimum. V Evropské unii obnovitelné zdroje v roce 2025 pokryly 49,9 procenta hrubé spotřeby elektřiny (dle Eurostatu). Největšího podílu dosáhlo Rakousko (skoro 91 %), následovaly Švédsko (89,2 %) a Dánsko (77,7 %). Naproti tomu v Česku činil tento podíl jen 19,2 procenta, což byla druhá nejnižší hodnota po Maltě (11,2 %).

Očekávání růstu nákladů na elektromobilitu v důsledku vyšších cen elektřiny tak může být v Česku jedním z faktorů, které ovlivňují rozhodování zákazníků i v době ropné krize.

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Mezi další faktory zahrňme konzervatismus domácích motoristů, pro něž přínosy elektromobility stále ještě nepřevážily nad praktickými výhodami vozů se spalovacími motory.

Autor je CEO ApmeFX Trading Europe Ltd.

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