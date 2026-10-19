Elektromobilita v Česku: revoluce se nekoná, prudkou otočku nepřinesla ani ropná krize

V roce 2025 stálo méně než 30 000 eur necelých 10 procent nabízených bateriových elektromobilů, zatímco nabídka cenově dostupnějších vozů se spalovacími motory zůstávala výrazně širší.
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Podle nejnovějších údajů ACEA (Asociace evropských konstruktérů vozidel) se počet nových registrací bateriových elektromobilů v Česku od ledna do srpna letošního roku meziročně zvýšil o 32,3 procenta, což znamená poměrně slušný růst. Podíl bateriových aut na nových registracích totiž činil v EU 21,7 procenta, v Česku ovšem jen přibližně sedm procent.
Pro srovnání na Slovensku činil tento podíl 6,6 procenta, v Polsku 5,1 procenta a v Maďarsku 9,6 procenta. Z regionálního průměru tedy nijak nevybočujeme.
Překážka jménem rostoucí cena elektřiny
Proč se žádná revoluce zatím nekoná a od evropského průměru máme stále daleko? Jedním z faktorů může být zároveň rostoucí cena elektřiny. Spotová cena elektřiny se v Česku aktuálně pohybuje kolem 186 eur za megawatthodinu. Ještě na začátku léta ovšem oscilovala kolem stovky.
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Na tržní ceně elektřiny jsou dlouhodobě nezávislí pouze majitelé ostrovních systémů obnovitelných zdrojů. Těch je však v Česku minimum. V Evropské unii obnovitelné zdroje v roce 2025 pokryly 49,9 procenta hrubé spotřeby elektřiny (dle Eurostatu). Největšího podílu dosáhlo Rakousko (skoro 91 %), následovaly Švédsko (89,2 %) a Dánsko (77,7 %). Naproti tomu v Česku činil tento podíl jen 19,2 procenta, což byla druhá nejnižší hodnota po Maltě (11,2 %).
Očekávání růstu nákladů na elektromobilitu v důsledku vyšších cen elektřiny tak může být v Česku jedním z faktorů, které ovlivňují rozhodování zákazníků i v době ropné krize.
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Mezi další faktory zahrňme konzervatismus domácích motoristů, pro něž přínosy elektromobility stále ještě nepřevážily nad praktickými výhodami vozů se spalovacími motory.
Autor je CEO ApmeFX Trading Europe Ltd.