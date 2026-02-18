EET se vrací. Stát čeká miliardy, podnikatelé náklady

Nová verze EET má být plošná, ale se zohledněním několika výjimek. Malé podniky s tržbou do milionu korun ročně a příležitostné výdělky nebudou systémem dotčeny, některé typy transakcí, jako faktury, platby na účet, automaty nebo letenky, nebudou evidovány. Podnikatelé nebudou potřebovat registrační pokladny, protože systém bude využívat i stávající systémy v mobilních aplikacích či tabletech, a nejmenším podnikatelům má být poskytnuto zdarma zjednodušené řešení přímo státem. Na což je zřejmě lepší se při výkonech české státní správy v digitalizaci nespoléhat.
EET má potenciál krátkodobě zvýšit výběr DPH a dalších daní, protože podnikatelé reagují na nový dohled, dlouhodobý efekt je ale sporný. Zkušenosti ze Švédska či Kanady ukazují, že podnikatelé se po zavedení podobných systémů adaptují, obcházejí pravidla a zvyšují své náklady, takže dlouhodobý fiskální efekt mizí. Což nemusí samozřejmě být špatně, pokud například místo placení vyšších daní firmy zvýší kvalitu prodeje či mzdy zaměstnanců. Pravidlem to ale rozhodně není. Navíc výjimky a odlišné aplikace systému mohou vést k nerovnosti mezi podnikateli a zvýšit administrativní náklady, což dále snižuje jeho efektivitu.
Potenciál s nejistým dlouhodobým efektem
Alternativou k plošnému EET jsou dnes další nástroje, které stát už má k dispozici: kontrolní hlášení DPH, cílené audity, digitální registrace v konkrétních sektorech či motivační programy pro poctivé plátce. Tyto nástroje mohou být občas lepší.
EET 2.0 tedy představuje pro stát potenciál dodatečných miliard, ale s nejistým dlouhodobým efektem. Podnikatelé se musí připravit na nové náklady a přizpůsobení systému. Stát by měl zvážit, zda kombinace EET a existujících nástrojů skutečně přinese očekávané výnosy. Možné to je, v některých odvětvích se skutečně v posledních letech rozmohla „hotovostní ekonomika“, což naznačuje, že zřejmě dochází ke zvýšenému neplacení daní. Na což doplácí poctiví obchodníci, kteří pak takovým prodejcům těžko konkurují, i občané, protože stát tak přichází o peníze třeba na silnice a důchody.
|
Drobní podnikatelé si budou moct vybrat mezi paušální daní a EET
Dlouhodobě to ale není nějaké zázračné řešení. V konečném důsledku jde o otázku, jak efektivně a spravedlivě vynutit dodržování daňových pravidel a zda stát dokáže vytvořit systém, který nebude jen kontrolovat, ale zároveň podnikatelům usnadní život. Ostatně v zahraničí se proti daňovým únikům osvědčily moderní systémy kontroly, jako je EET, jen v těch případech, kdy je obhospodařuje funkční, efektivní a důvěryhodná státní správa a občané mají důvěru ve svůj stát. Funguje to ale takhle u nás?