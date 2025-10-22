Zavedli jsme eDoklady, a lidi je chtěli používat. Digitální Česko je čtyřnásobná bezmoc státu

Byl stoprocentně funkční teprve několik hodin před uzavřením volebních místností a to je trochu málo.
Závěrem blamáže byla rezignace šéfa Digitální a informační agentury, který vzal vše (celkem pochopitelně) na sebe. Martin Mesršmíd, končí v šéfovské pozici ve čtvrtek a dnes, tj. ve středu, analýzu příčin kolapsu dokladů projednala vláda.
Jurečka přijal rezignaci Mesršmída kvůli nefungujícím eDokladům při volbách
Soudě podle toho, co nám sdělil ministr Marian Jurečka (který má agendu na starosti) ve veřejnoprávním rozhlase, se vláda vlastně nemohla ničeho dobrat. Pan ministr nám tvrdil, že systém nebylo možno předem otestovat a navíc zájem byl čtyřnásobný proti odhadu příslušných expertů.
Takže stát vytvoří elektronický doklad, jenž nelze testovat a tedy se nelze divit, že funkčnost je omezená. Na druhé straně stát ví, kolik vydal elektronických dokladů, může tedy celkem přesně určit případný maximální zájem a podle toho alokovat kapacity. Kde je tedy problém?
Používáte elektronický občanský průkaz?
Z určitého pohledu musí mít člověk pro ministra pochopení, protože pokud se pan ministr opakovaně tázal příslušných odpovědných manažerů, zda vše proběhne v pořádku, a byl o tom ujišťován, těžko mu vyčítat, že sám se nesebral a nešel „kontrolovat dráty“.
Bez záruky
Výsledkem analýzy vypracované pro vládu není slib, že se podobná blamáž nebude opakovat, ale pouze, že by se neměla opakovat. Ten rozdíl vypadá nepodstatně, ale je obrovský. Bylo by dobré, kdybychom postupovali v digitalizaci státu tak, aby se mohli lidé na to, co je už jednou považované za funkční, spolehnout.
Ale u nás to tak nefunguje, u voleb se ti, kteří si elektronický doklad aktualizovali den před volbami, „byli v pohodě“, u ostatních to pak byla loterie. Dobrá, tak ať třeba stát všechny držitele eObčanek varuje předem: chcete-li jít k volbám s elektronickým dokladem, raději si jej den předem aktualizujte, jinak za nic neručíme. Jenže žádná podobná instrukce nezazněla.
Došlo k nesprávnému odhadu a testování na zátěž, vysvětlil úřad výpadek eDokladů
Budou dostávat příště držitelé eObčanek mnohastránkové manuály? Slyšeli jsme jen mlhavé sliby, to je dost bídný závěr. Navíc se pan ministr Jurečka nechal slyšet o dalších problémech systému, které údajně zavinili Piráti stojící u počátku tohoto elektronického zázraku: „Chybělo, aby systém byl součástí kritické infrastruktury, to tedy znamená, že už od momentu vytváření eDokladů se staly chyby, které se stát neměly. Dříve či později jsme se museli s touto realitou setkat.“
Přeloženo do lidštiny, není to pořádně udělané a může za to někdo jiný (možná opravdu Piráti) a vlastně nikdo nezaručí, že systém bude někdy bezchybně funkční.
Voliči měli problémy s aplikací eDoklady, stát doporučuje fyzickou občanku
Takže čekáme na příští havárku, kterou opět „vyřešíme“ rychlým vyhazovem šéfa digitální agentury, a tak pořád do kola… Vítejte v Česku, zemi příběhů.