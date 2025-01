Musk hodil do politiky a médií v Německu „granát“. Lítají argumenty Hitlerem a Putinem

Majitel sociální sítě X či Tesly a také Trumpův pobočník během svátků hodil na německou předvolební politickou scénu doslova granát. Otevřeně totiž podpořil stranu Alternativa pro Německo (AfD), která se sama označuje za nacionálně konzervativní, zatímco zavedené strany ji považují za pravicově extremistickou. Ve sloupku, který publikoval deník Welt am Sonntag, Musk označil AfD za „poslední jiskru naděje“ pro zemi, která se podle něj nachází na pokraji „ekonomického a kulturního kolapsu“. Tento článek byl zveřejněn jen pár dní poté, co Musk na své platformě X napsal, že „pouze AfD může zachránit Německo“.

Argument Hitlerem

Ve svém komentáři Musk tvrdí, že AfD představuje jedinou možnost, jak oživit německou ekonomiku. Podle něj tradiční strany vedou zemi k ekonomické stagnaci, zatímco AfD údajně má konkrétní plán, jak snížit regulace a daně, což by podpořilo růst a inovace. Musk dále vyzdvihuje důraz AfD na kontrolovanou imigraci, která má zajistit zachování německé identity a integraci příchozích.

Důležitým tématem Muskova článku je také odmítání označení AfD za krajně pravicovou. Jako důkaz uvádí osobní život lídryně Alice Weidelové, která má partnerku ze Srí Lanky. „To vám připomíná Hitlera? Ale prosím vás…,“ napsal doslova. Závěrem Musk označuje AfD za „poslední jiskru naděje“ a tvrdí, že pouze tato strana dokáže řešit problémy bez politické korektnosti, kterou viní z maskování skutečného stavu věcí.

Argument Putinem

Muskova slova okamžitě vyvolala ostré reakce napříč německou politickou scénou. Friedrich Merz, žhavý kandidát na budoucího kancléře za křesťanské demokraty (CDU), označil tento krok za „bezprecedentní a nevítané vměšování“ do německých voleb ze strany vlivného příslušníka spřátelené země. Podle Merze Musk ve své obhajobě AfD záměrně ignoroval její kontroverzní požadavky, například vystoupení Německa z Evropské unie, což by mělo devastující dopad na německou ekonomiku i evropskou stabilitu.

Ještě ostřeji reagoval spolupředseda sociálních demokratů (SPD) Lars Klingbeil, který přirovnal Muska k ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi. Klingbeil obvinil Muska z toho, že se stejně jako Putin snaží destabilizovat Německo a podporuje síly, které jsou nepřátelské demokracii. Spolupředsedkyně SPD Saskia Eskenová označila Muska za hrozbu pro německou demokracii a vyzvala k ještě přísnější regulaci technologických platforem.

Mnozí komentátoři pak poukázali na to, že Musk si do svého textu vybral to, co se mu hodí, a opominul klíčová fakta. Například ta, že AfD sice slovně brojí pro inovace, ale v minulosti chtěla zablokovat výstavbu továrny Tesla v Braniborsku, a že její lídryně sice žije s jinou ženou, ale její strana je nejsilnějším hlasem proti politikám LGBTQ+.

Jak se dostal článek do Welt am Sonntag?

Otázky vzbudil i způsob, jak se Muskův článek dostal na stránky konzervativního deníku Welt am Sonntag. Deník patří mediální skupině Springer, vydavateli deníků Bild a Die Welt v Německu a zpravodajských serverů Politico a Insider v USA. Generální ředitel Springeru Mathias Döpfner má přitom velmi blízké vztahy s Muskem. Majitel Tesly byl hostem na Döpfnerově oslavě šedesátin v roce 2023 v Toskánsku. Vlivných hostů, kteří nestojí o publicitu, tam bylo více, a proto si každý z přítomných musel přelepit čočku fotoaparátu na mobilu.

Vystudovaný muzikolog Döpfner je známý svou kritikou evropské zelené politiky. V minulosti také přísných opatření proti pandemii a v neposlední řadě „elitářských médií“ za jejich předpojatost vůči AfD. Což jsou postoje, které jsou Muskovi velmi blízké.

Muskův článek do novin dostal nově jmenovaný šéfredaktor Jan Philipp Burgard. Zřejmě si byl vědom výbušnosti textu, a tak ho na stejné stránce doprovodil poznámkou, ve které sice označil Muskovu „diagnózu“ Německa za správnou, ale léčbu výhradně za pomoci AfD za „fatálně chybnou“. Ani to však nezabránilo tomu, že editorka komentářů dala na protest proti článku výpověď.

Důsledky zamyšlené a nezamýšlené

AfD obratem využila Muskova slova ve své kampani. Strana začala sdílet jeho výroky na sociálních sítích jako důkaz mezinárodní podpory a významu své politiky. Lídryně Alice Weidelová zveřejnila na Muskově síti X video v angličtině, ve kterém mu poděkovala a označila jeho slova za potvrzení, že AfD je „jedinou alternativou pro Německo“.

AfD již nyní dosahuje v průzkumech volebních preferencí ve výši dvaceti procent. Muskova podpora k ní může přilákat další nespokojené voliče. Na druhé straně může vést i k mobilizaci voličů křesťanských a sociálních demokratů proti AfD.

Nesmíme také zapomínat, že jaká bude budoucí německá vláda, se rozhoduje nejen ve volebních místnostech, ale také během povolebních vyjednávání. Pravděpodobný vítěz Friedrich Merz z CDU se bude muset spojit s aspoň jednou další stranou. Obrana německé stability před zásahy zvenčí se může hodit jako argument pro vytvoření velké koalice, která má ostatně v zemi velkou tradici.

Ani takový výsledek však nejspíš nezastaví Muskovu snahu „exportovat“ Trumpovu konzervativní revoluci i jinam do světa. Podle britského listu The Times se na jeho mediální a finanční podporu už může těšit jeden z hlavních strůjců brexitu Nigel Farage a jeho nová strana Reform UK.