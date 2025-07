Musk se dál střílí do vlastní nohy. Místo revolveru si pořídil kulomet

Komentář 18:00

Jak krásný mohl mít život. S vítězstvím Donalda Trumpa v prezidentských volbách se nejbohatší člověk světa Elon Musk mohl uklidit do Austinu ve státě Texas a dělat dál to, co mu jde nejlíp - inovovat, vymýšlet smělé byznysové projekty, snít o dobytí Marsu. Díky tomu, že vsadil na správného koně, by mu nikdo neházel klacky pod nohy - naopak, mohl by se spolehnout na vzornou podporu státního sektoru.