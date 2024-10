Muskova největší sázka: na Trumpa. Je za ní pouze obchodní kalkul?

Leckdo se proto ptá: Je za tím pouze obchodní kalkul? Nebo občanský postoj? Nebo oboje?

Jedna podmínka milionové loterie

O minulém víkendu Musk přišel na shromáždění v pensylvánském Harrisburgu s opravdu originálním slibem. Do listopadových voleb bude každý den věnovat milion dolarů náhodně vybraným signatářům své protrumpovské petice na podporu ústavních práv. První šek předal jistému Johnu Dreherovi, překvapenému účastníkovi akce politického výboru America PAC, který Musk spoluzaložil právě na podporu návratu Trumpa do Bílého domu.

Muskova petice, jejíž podpis je podmínkou pro účast v „milionové loterii“, je formulována jako podpora prvního a druhého dodatku ústavy – svobody projevu a práva nosit zbraň. Ve skutečnosti ale slouží jako účinný nástroj pro mobilizaci potenciálních Trumpových voličů, zejména v klíčových swing states.

Právníci a komentátoři se už přou, zda Muskova loterie je, či není porušení federálních volebních zákonů, podle kterých je trestným činem nabízet finanční odměny voličům za registraci nebo hlasování. Každopádně je tato strategie jen špičkou ledovce v Muskově masivní podpoře Trumpovy kandidatury. Zakladatel Tesly již totiž věnoval v přepočtu přes 1,7 miliardy korun zmíněnému protrumpovskému výboru America PAC.

Strategický obrat od demokratů

Jak se mohl Musk, který dříve podle vlastních slov volil Obamu, Clintonovou i Bidena, stát tak významným Trumpovým spojencem, který osobně vystupuje na volebních shromážděních ve zlaté čepici s nápisem Make America Great Again a varuje, že pokud Trump prohraje, bude to „konec svobodných voleb“?

Odpověď – nebo spíše část odpovědí – lze hledat v jeho podnikatelských zájmech. Jeho společnosti Tesla, SpaceX, xAI a sociální síť X jsou silně závislé na federálních regulacích a zakázkách. SpaceX potřebuje povolení pro své rakety a satelity Starlink. Tesla čelí vyšetřování kvůli bezpečnosti svých autonomních systémů řízení. Sociální síť X se potýká s regulačními výzvami ohledně svobody projevu.

Trump slíbil, že v případě zvolení jmenuje Muska do čela komise pro audit federálních výdajů a regulací s cílem zvýšit vládní efektivitu. John Paulson, významný Trumpův dárce a potenciální ministr financí, označuje zapojení „největšího podnikatele a inovátora naší doby“ do snižování byrokracie „za obrovskou výhru“. Pro miliardáře, který opakovaně kritizuje přebujelou byrokracii, je to lákavá nabídka.

Když říká, že „SpaceX může postavit obří raketu rychleji, než může být zpracována licence vládou“, ukazuje, jakou změnu by si pod Trumpovou administrativou představoval.

Analytici spekulují, že Muskova politická sázka má hlubší důvody a souvisí s jeho schopností vidět „za roh“. Tesla sice hlásí rekordní výsledky, čelí ale rostoucí konkurenci z Číny a technologickým výzvám v oblasti baterií. Společnost od roku 2020 neuvedla žádný nový masový produkt a termín uvedení slibovaného dostupného modelu za 25 000 dolarů zůstává nejasný. Místo nových vozů se Musk soustředí na autonomní řízení, robotaxi a humanoidní roboty Optimus – projekty, které budou vyžadovat příznivé regulační prostředí.

Osobní důvody a rizika

Muskův politický obrat ale zřejmě souvisí i s jeho rostoucí odporem vůči „woke“ politice. Ten se neprojevuje pouze sžíravými poznámkami na síti X, ale také konkrétními kroky. V červenci oznámil přesun společností X a SpaceX do Texasu, poté co Kalifornie přijala zákon týkající se genderové identity ve školách.

Taky jeho vztahy s administrativou Biden-Harris jsou napjaté – v roce 2021 nebyla Tesla pozvána na akci Bílého domu věnovanou výrobcům elektromobilů kvůli své protiodborové politice. Na této akci Biden chválil Ford za pokroky v elektromobilitě, což byla pro majitele Tesly urážka, na kterou podle Fianancial Times nezapomněl dodnes.

Rizika této strategie jsou významná. Musk sám řekl v nedávném rozhovoru, že pokud Trump prohraje, on sám bude „f…ed“. Měl přitom na mysli zřejmě to, že několik federálních agentur vyšetřuje jeho podniky, včetně šetření ministerstva spravedlnosti a Komise pro cenné papíry.

Ale ani tržní rizika nejsou nijak malá. Tesla, původně zaměřená na boj proti klimatickým změnám, může odrazovat své tradiční zákazníky – průzkumy ukazují, že pouze 13 % republikánů zvažuje koupi elektrického vozu oproti 45 % demokratů. Trump sám byl vůči elektromobilům dlouhodobě skeptický, i když nyní zmírnil svou rétoriku.

Podle toho, jak volby dopadnou, Muskova „investice“ do Trumpa mu buď může přinést mimořádný vliv, – nebo se stát jeho nejdražší chybou.