Las Fuerzas del Cielo. Americký masakr hromadným mailem

Byla to replika té, kterou má vystavenou ve svém paláci, jen s jiným nápisem na liště: Las Fuerzas del Cielo (Síly nebes).

Elon Musk na konzervativní konferenci CPAC v Marylandu (20. února 2025) FOTO ČTK/AP

Není divu, že se scéna stala symbolem letošní konference konzervativní akce a já teď jen s napětím čekám, kdo první začne na prvním volebním mítinku v Česku mávat motorovkou alespoň z Hornbachu, na které bude napsáno třeba fixem: Odříznem vás od Bruselu! Nebo Svoboda dieselu! Proč zůstávat jen u čepic? Bude to Turek? Okamura? Nebo sám Babiš?

Ale zpátky do Washingtonu. Ledva v pátek Musk motorovku uložil mezi trofeje, přečetl si v sobotu tvít (nezačne se tomu říkat Xemeska nebo tak nějak?) od @realDonaldTrump, že sice dělá dobrou práci, ale měl by být víc agresivní. MAGA! Takže nařídil svému muskenjugend týmu z agentury pro zvýšení efektivity vládních úřadů DOGE okamžitě rozeslat e-maily všem federálním zaměstnancům. Předmět e-mailu: „Co jste dělal minutý týden.“

Text pak byl efektivně úderný: „Odpovězte na tento e-mail přibližně 5 body o tom, co jste splnili minulý týden a kopii emailujte svému nadřízenému. Neposílejte žádné informace podléhající utajení, odkazy nebo přílohy. Deadline je v pondělí 23:59 východoamerického času.“ Separátně pak tvítoval (nebo Xoval?) sám Musk: „Neodeslaná odpověď bude považována za podání výpovědi.“ Řekl bych, že přesvědčivěji by se dala dostatečná agresivita prokázat leda tou motorovou pilou.

Našli se šéfové úřadů, kteří svým podřízeným doporučili podvolit se. Jiní, a to i čerstvě Trumpem nominovaní, to odmítli, Musk jim nemá co nařizovat.

Komentátoři se zčásti posmívali, zčásti divili, kam všude e-mail směřoval, taky do NASA, Národní bezpečností agentury, do FBI, do meteorologické služby či Centra po prevenci infekčních chorob. Můj oblíbený server The Fucking News se podivil nad neefektivitou samotného mailu: Proč přibližně pět bodů? Znamená to, že stačí čtyři? Nebo si šplhnu, když jich pošlu sedm?

Bezradný, zkusil jsem stejně jako přítel Ondřej Neff v úterním Posledním slově využít služeb Muskovy umělé inteligence Grok a poprosil ji, aby poradila, co by tam měl napsat takový Yossarian z Hlavy 22, který je taky obětí neefektivity, pokud jde o bojové mise.

Pět bodů přišlo obratem. Řekl bych, že pro Yossariana byl důležitý zejména ten poslední: „5. V pátek jsem se snažil přesvědčit doktora, že jsem blázen, ať mě pošle domů. On mi řekl, že jsem v pohodě, tak jsem mu navrhl, že bych mohl pilotovat raketu pro xAI – alespoň bych byl blíž k odchodu z týhle šílený hry.“

No není ten nebo ta Grok (neznám jeho či její gender) taky něco jako Las Fuerzas del Cielo?