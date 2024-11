Muska v jeho bohatství předstihli v historii politici. A on chce politikem teprve být...

Muskovo bohatství dosáhlo už v roce 2022 takové úrovně, že předstihl dosud nejbohatšího žijícího člověka, kterým byl šéf počítačové firmy Oracle Larryho Ellisona. Musk je nyní srovnáván s nejbohatšími miliardáři v historii, zejména s americkými magnáty, jako byl loďař a stavitel železnic Cornelius Vanderbilt, ocelář Andrew Carnegie či finančník John D. Rockefeller.

Vezměme si nejbohatšího z nich, Johna Rockefellera. I když Rockefeller měl počítáno v dolarech menší majetek než Musk, musíme vzít v úvahu, že tehdejší dolary je třeba přepočítat na dnešní ceny. Dnes zkrátka mají dolary nižší cenu. Rozdíly v bohatství obou mužů by se tím trochu srovnaly, ale stále by byl Musk bohatší.

Jenže to také není úplně fér. Je třeba říci, že tehdy byl výkon ekonomiky celkově přece jen trochu jiný. Takže je lepší podívat se na to, jaký je poměr majetku dané osoby k celkovému bohatství země, ve které žije. A tady už výpočet vypadá trochu jinak. Majetek obou by byl okolo procenta amerického HDP v příslušné době a Musk už by byl jen o trochu bohatší než Rockefeller.

„Miliardář“ Stalin

Jenže lidská historie se neomezuje na Spojené státy a nezačala na konci devatenáctého či v první polovině dvacátého století, kdy žili Rockefeller a spol. Pokud bychom se zaměřili jen na osoby mimo USA, našli bychom zřejmě i ve 20. století bohatšího jedince než Musk. Řekněme funkčně a prakticky bohatšího, nikoliv právně či formálně. V žebříčcích bohatých lidí je totiž za takového člověka označován sovětský diktátor Josif Stalin. Ačkoliv oficiálně nevlastnil skoro nic, fakticky měl k dispozici bohatství celého Sovětského svazu.

Nevím sice, jak přesně bylo velké – sovětská statistika byla nepřesná a často zfalšovaná – ale jisté je, že cena SSSR byla několikanásobně vyšší než Muskův majetek. V SSSR nikdo nemohl dlouhodobě odolávat Stalinovu přání, když něco chtěl, byť to někdy musela zpracovat složitá byrokracie. Sám Stalin sice nežil v nějakém velkém luxusu, aby bylo to jeho osobní rozhodnutí, protože mu šlo spíše o to užívat si moci. Pokud by si chtěl Stalin stavět paláce, mohl. Ostatně ani Musk nežije nějakým superluxusním životem, určitě by si mohl dovolit více, ale realizuje se jinde.

Pokud se podíváme ještě hlouběji do historie, uvidíme spousty bohatších lidí, než je Musk. Někteří jsou legendární a na jejich bohatství usuzujeme spíše podle pověstí, než podle nějaké konkrétní statistiky. K těm patří například Mansá Músa, král Timbuktu na území dnešního Mali. Jeho království bylo za jeho vlády ve čtrnáctém století největším a dominantním producentem zlata na světě, údajně šlo o tunu či tuny ročně. Je třeba připomenout, že jde o dobu před objevením Ameriky a že tedy zlato bylo v té době mnohem vzácnější než dnes.

Další obří boháči historie jsou třeba mughalský císař ze 16. století Akbar I., který vládl Indii a jím ovládané impérium tehdy tvořilo více než čtvrtinu celosvětového HDP. Ani na jednoho z nich Musk nemá, jeho bohatství se rovná necelé 1,2 procenta HDP Spojených států a jen nepatrnému zlomku celkového světového HDP.

Takových superbohatých vládců by se našla v historii celá řada, od prvního římského císaře Augusta přes Čingischána a některé čínské císaře až po třeba některé evropské středověké vládce, byť většina vládců evropského středověku měla daleko k neomezeným despotům a těžko prosazovala své majetkové nároky.

Z těch, kdo v historii nevládli přímo formálně svým poddaným a nevyužívaly celý stát jako svoji pokladničku, tu jsou pak například římští politici jako Julius Ceasar či třeba Ceasarův spolupracovník a člen prvního triumvirátu Marcus Licinius Crassus. Pokud bychom přepočítali majetek Muska na počet průměrných příjmů obyvatel USA či světa a Crassův majetek na průměrné příjmy obyvatel římské říše či i římských občanů, vedl by Crassus s velkým náskokem.

Politika jako cesta k dalšímu zbohatnutí

Co mají všichni tito boháči společného? Byli to svým způsobem politici, pokud za politiky budeme tedy považovat i krále a císaře. Své postavení často získali za pomoci svého bohatství a své bohatství zase zvýšili tím, že vstoupili do politiky a využívali své moci a vlivu. Přesně to samé teď dělá Elon Musk.

Zbohatl, vstoupil do politiky a politika mu generuje další bohatství. Zatím nepřímo tím, že po zvolení Donalda Trumpa, kterému pomáhal v kampani a kterému dělá neoficiálního poradce, vzrostla cena akcií Muskových společností. Brzo by ovšem měl přijít i přímý zisk v tom, že Musk se bude snažit zrušit prostřednictvím Trumpovy administrativy regulace, které mu stěžují podnikání, a získat další státní zakázky.

Ale tak bohatým jako někteří vládci v historii se stejně určitě nestane. Nemůže konkurovat lidem, kteří ovládali celé říše nebo státy a dokázali je využít pro své plány či osobní potěšení. Nikdy nebude třeba jako egyptští faraoni, kteří chtěli vládnout všem téměř jako otrokům, či někteří římští císaři, kteří nerozlišovali státní peníze a peníze své domácnosti. V těchto dobách už zkrátka nežijeme, a byť by se tam Musk možná rád vrátil, nemůže tak učinit a ani by to nevedlo pro ostatní lidi k ničemu dobrému.