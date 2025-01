Musk podporou AfD hodil kámen do stojaté vody německé politiky. Překročil při tom ustálená pravidla i slušnost

Nezdůraznil při tom nijak, že to činí jen jako soukromá osoba. Vypadá to tak, že to dělá i jako přítel a neoficiální poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa, v jehož vládě zasedne. A k tomu urazil třeba i německého prezidenta.

Na jednu stranu šlo ze strany Muska vlastně o dobrý počin. V Německu se díky tomu snad konečně pořádně rozběhla racionální diskuse o AfD, kterou vnímá v pozitivním světle téměř dvacet procent Němců, ale jež byla dosud ostrakizována. AfD přitom bere podstatná část německých občanů, zejména v oblasti původního Východního Německa, jako stranu, která reaguje na jejich obavy.

AfD je symptomem problémů Německa

Tito lidé mají obavy z příliš velkého přistěhovalectví, ze ztráty kulturní identity, z pokrokářství, ze zanedbávání ekonomických zájmů země. Jenže zároveň AfD čím dál tím více ovládají extremisté, z nichž někteří, jak na to upozorňují i bývalí členové vedení strany, mají blízko k nacismu a chtěli by vystěhovat přistěhovalce a jejich potomky z Německa. Část médií a většina politiků tak raději o AfD spíš trapně mlčela či informovala velmi opatrně, ačkoliv AfD je symptomem problémů Německa.

Pak přišel Elon Musk, který se rád prezentuje jako muž pokroku, génius, konzervativec a přítel současného prezidenta Trumpa. V deníku Die Welt, jmenovitě ve víkendovém vydání před koncem roku, uveřejnil komentář, v němž podpořil AfD. Doslova napsal, že Německo „balancuje na pokraji hospodářského a kulturního kolapsu“ a „Alternativa pro Německo (AfD) je poslední jiskřičkou naděje pro tuto zemi“.

Rozebral problémy Německa, jako jsou nemocná ekonomika, problémy s integrací přistěhovalců, s vysokými cenami energií a energetickou nezávislostí, vysokými daněmi a přeregulovaností. Sdělil čtenářům, že na to všechno má ty správné recepty právě AfD. Navíc odmítl, že by snad AfD byla krajně pravicová či extremistická nebo nacistická, což zdůvodnil mimo jiné tím, že spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová žije s homosexuální přítelkyní, která je navíc ze Srí Lanky. Naopak – vyzdvihl AfD jako stranu podporující kritické myšlení, inovace i budoucnost a zpochybňující německý status quo.

Narušení statu quo bylo třeba odůvodnit

Zejména to poslední je jistě pravda. Ostatně tomu odpovídá i to, že i když byl Musk přímo vyzván k publikaci komentáře – mimo jiné asi i proto, že na své sociální síti X psal proti německým politikům a podporoval nepřímo a později i přímo AfD – nevyšel jeho komentář jen tak, ale s vysvětlujícím protikomentářem šéfredaktora Weltu.

Zkrátka takové podpoření narušení statu quo bylo potřeba zdůvodnit a okomentovat. A pak se samozřejmě rozpoutala diskuse, která přinesla hlasy většinou oponující Muskovi v jeho chvále AfD, ale také často hlasy chválící jeho analýzu problémů Německa.

Musk: Prezident je protidemokratický tyran

Diskusi dál posílilo to, když Musk označil německého prezidenta za „protidemokratického tyrana“, protože kritizoval snahu ovlivnit německé volby prostřednictvím Muskovy sítě X, a nepřímo tedy i Muska. Prostě tohle téma najednou nešlo ignorovat či jen tak odsoudit, začalo se rozebírat a vysvětlovat. Každopádně to na chvíli pomohlo rozpoutat diskusi, která v Německu dlouho chyběla kvůli tomu, že Němci se vždy báli vzkříšení nacismu, a cokoliv to jen trochu někde připomínalo, řešili mlčením.

A tak raději mlčeli i o některých reálných problémech v obavách, že je využijí právě lidé s náklonností k nacismu. Nyní se už o AfD ani v seriózním tisku nemlčí a rozebírají se i problémy Německa, na které reaguje její politika.

Na druhou stranu tentokrát jde skutečně o vměšování do voleb v cizí zemi, jaké jsme ve vztahu USA–Evropa skoro tři čtvrtě století neviděli. Je to mimo jakékoliv zvyklosti a nakonec se to s urážkami německých politiků dostalo i mimo meze slušnosti. Nejde přitom o to, že se na podporu AfD ozval Musk jako technologický guru, jehož část německých elit neskonale obdivuje. A není to ani o tom, že Musk má v Německu velké investice, a tak na jeho postoji závisí zaměstnanost a tak trochu i vývoj ekonomiky, a tudíž tím může přesvědčit část německých voličů i svou ekonomickou vahou.

„Jde o vměšování do voleb“

To by všechno bylo v pořádku, ostatně Musk vystupoval po boku německých politiků i dříve a nepřímo podpořil před volbami v roce 2021 vládnoucí CDU/CSU. Jenže teď je Musk ve své podpoře velmi explicitní a není už jen podnikatelem, ale také politikem a tím, kdo ovlivňuje americkou vládu a prezidenta. Byť budoucího. A to je prostě jiné kafe. Vypadá to, jako by si Spojené státy přály posílení AfD a její podíl na vládě.

Zároveň kvůli tomu, že Musk už není jen excentrický génius, ale také politik a součást úspěšného hnutí, které vyneslo do prezidentského křesla v USA Trumpa, uvádí AfD svou chválou do společnosti standardních politických stran. Aniž by sám tušil, co uvnitř AfD je.

Ostatně, jako výrobce elektromobilů by asi nebyl nadšený tažením AfD proti elektromobilům. Jako cizinec naturalizovaný v cizím státě ani úvahami některých členů AfD o odejmutí německého občanství cizincům a jejich dětem a ani proruskými a protiamerickými sentimenty politiků AfD. Stejně tak se zdá, že jakkoliv je Musk génius, neuvědomuje si výhody globalizace ani to, že Německo není USA.

Uzavření hranic Německa, jeho vystoupení z EU a soustředění se na vlastní hospodářství, jak si přeje AfD, by německé vývozní ekonomice zasadilo tvrdou ránu. Zkrátka Musk často neví, o čem mluví, což ostatně u některých bohatých podnikatelů míchajících se do politiky není nic neobvyklého.

Nakonec to ale vůbec nebude vadit. Muskova podpora sice AfD přinese nějaké hlasy, zejména mladých a podnikatelů, ale pokud se i další německé strany budou snažit prezentovat jako „moderní“, „mladé“ a „technologické“, nebude to mít velký vliv.

Navíc pokud bude pokračovat diskuse o problémech Německa a postoji AfD (což tedy není jisté), tak to straně časem sebere vítr z plachet. Ostatně vliv hvězd všeho druhu ve volbách je sice silný, ale omezený. Volby se rozhodují jinde a rozhodují je politici a jejich schopnost přesvědčit veřejnost. Podpora zpěvačky Taylor Swift, kterou vyjádřila Trumpově protikandidátce Kamale Harisové, také nic nezměnila na tom, že přesvědčivější byl pro voliče nakonec Trump.