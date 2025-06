Kolize dvou eg jako balón bude mít následky. Trump a Musk neskončí jen u házení špíny

Celé to začalo jako spor o zákon o snížení daní a výdajů, neboli - jak ho nazývá americký prezident Trump - o velký krásný zákon. Ten Musk tvrdě kritizoval, protože ačkoliv Trump sliboval snížení amerického deficitu a amerického zadlužení, bude mít zákon opačný efekt. Podle kongresového rozpočtového úřadu zvýší v příštích deseti letech zadlužení Spojených států o 2,4 bilionu dolarů. Trump to samozřejmě popírá, ale realita je neúprosná.

Podle Muska tím degraduje jeho práci v čele úřadu pro efektivitu státní správy (DOGE), kde Musk škrtal státní výdaje a snil o nezadlužené Americe. Tedy škrtal hlavně pusou. Údajně ušetřil zhruba 170 miliard dolarů, ve skutečnosti to ovšem je přibližně šestkrát méně. Vyhazoval úředníky, část z nich ovšem bude muset stát přijmout zpět, protože Musk se choval jako neřízená střela a Amerika má teď kvůli nedostatku lidí problém s provozem národních parků i s bezpečnostní leteckého provozu a dalšími věcmi.

Jeden za osmnáct, druhý…

Musk a Trump si nemají co vyčítat. Oba dva říkají věci, které nejsou pravda, a oba se chovají nepředvídatelně. Jde spíše o srážku obřích eg, dvou nesmírně sebevědomých lidí, kteří se často neohlíží na realitu a myslí si, že ji nakonec nějak převálcují. Musk si navíc zřejmě myslel, že si Trumpa tak trochu ochočí a že si svými obřími peněžními dary i využitím vlivu své sociální sítě X pro zvolení Trumpa získá prezidentovu vděčnost. Nic takového se nekoná, byť chvíli Trump a Musk vypadali jako nejlepší kamarádi či dokonce manželé.

Teď došlo na hádku zhrzených partnerů a vytahuje se i dosti špinavé prádlo. Musk připomíná to, že Trump se kdysi účastnil večírků Jeffreyho Epsteina, který měl sexuální styky s nezletilými dívkami a zřejmě je předhazoval i svým přátelům. Existují zřejmě seznamy a záznamy s těmi, kdož se toho účastnili, a Musk teď na své sociální síti X naznačuje, že Trump byl mezi nimi a záznamy jsou schválně utajeny.

Pohrává si také s tím, že místo Trumpa příště podpoří svými penězi a vlivem jiného prezidentského kandidáta. Původně to měl být J. D. Vance, ale ten to odmítl a vyjádřil svou nehynoucí loajalitu Trumpovi.

Trump naopak prohlásil, že ho Musk zklamal a obrátil se prý proti Trumpovi kvůli penězům, protože s novým zákonem přijde o dotace na svá elektrická auta, která vláda podle Trumpa zbytečně vnucovala Američanům. Jako by Trump zapomněl na to, že to byl on, kdo podpořil prodej Muskových Tesel a choval se ne jako prezident, ale jako automobilový dealer, což bylo přinejmenším trapné.

Nyní ovšem navíc pohrozil Muskovi, že jeho firmy přijdou nejen o vládní dotace, ale hlavně o vládní zakázky. Cena akcií Tesly klesla přes noc o 17 procent, vypařilo se tak více než 150 miliard dolarů (pak ale došlo k menší korekci), a ještě větší ztráty bezpochyby utrpí další Muskovy podniky.

Snaha pomstít se převáží

Tahle hádka ale může mít fatální vliv na Spojené státy a nakonec na celý svět. Pokud by Trump připravil Muska o státní zakázky – a toho je bezpochyby schopen – sice by se ocitl na hranici krachu Muskův vesmírný podnik SpaceX a potíže by měl i vesmírný internet Starlink, ale zároveň by to ochromilo nejen americký civilní vesmírný program, nýbrž i americkou armádu. Trump ji sice chce mít silnou, ale možná snaha pomstít se Muskovi převáží. Posílilo by to Čínu, přineslo problémy Evropanům, kteří se spoléhají na americké informace, a vyvolalo radost u nepřátel Ameriky.

Navíc je tu hrozba, že k tomu přibude vnitropolitický zmatek a také vypouštění různých dezinformací, obvinění a lží, které celý problém jen prohloubí. Muskovi se sice penězi ani mediálním tlakem nepodaří zničit či změnit Trumpovo hnutí MAGA a nahradit je starými republikány, případně novými „technobratry“ ze Silicon Valley, může ho to ale oslabit. Pohrávání si s budováním třetí politické strany je pak už úplně mimo.

Jenže v kombinaci se soudními procesy a vzájemným obviňováním to má potenciál dále prohloubit rozpory v americké společnosti a oslabit či na nějaký čas paralyzovat Spojené státy. To není pro svět dobrá zpráva.