Musk si cení firmy na astronomických zhruba 1,78 bilionu dolarů. To je přibližně HDP celé Austrálie. Nebo by za to šlo koupit 75 tisíc stíhaček F-35.
Je tato hodnota ospravedlnitelná? Nezhroutí se cena akcií? Nepřijdou nakonec lidé, kteří je koupí, o své peníze?
Ohodnocení SpaceX je z velké části dáno příběhem, který „vypráví“ o firmě Elon Musk a jeho lidé. Firma je oceněna celkově na přibližně 92násobek svých tržeb v minulém roce. To je hodně i mezi obřími technologickými firmami, kde se hodně hledí do budoucnosti. Například Apple je oceňován na 10násobek, Muskova Tesla je dnes oceňována na 15násobek tržeb, výrobce čipů Nvidia, kterému stále roste poptávka, na necelý 20násobek.
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Aby bylo tohle ocenění SpaceX reálné, musely by podle analytiků banky Morgan Stanley vzrůst tržby SpaceX do roku 2040 180násobně. Místo současného prodělku 4,9 miliardy dolarů by se musela firma dostat do ročního zisku 2,7 bilionu dolarů. Ovšem v Morgan Stanley a dalších investičních bankách si stejně jako Musk myslí, že je to možné. Je samozřejmě otázka, zda to není tím, že dostávají za prodej akcií SpaceX určitou provizi.
Nové trhy na Měsíci a na Marsu
Na druhou stranu takový rychlý růst SpaceX možný je. Pokud se vše bude dařit. Předpokládá to, že firemní systém Starship (umožňující i lety k Měsíci a Marsu a přistání na nich) bude po návratu z kosmu rychle celý znovupoužitelný. A že rakety budou startovat v obrovské, nejlépe nakonec denní kadenci. Že se podaří vybudovat na oběžné dráze obří datacentra, ve kterých poběží umělá inteligence (i ta od SpaceX, která provozuje chatbot Grok). Že se rozšíří Starlink, internetové připojení přes družice z vesmíru a že Starlink vytlačí z poskytování připojení současné telekomunikační společnosti a zahustí síť svých družic možná až na milion.
Kromě toho SpaceX předpokládá výrobu čipů nahrazujících třeba ty od Nvidie. V prospektu, ve kterém se firma představuje investorům na burze, se píše také o nových trzích na Měsíci a na Marsu. Sám Musk, který zůstává šéfem firmy a bude v ní mít rozhodující slovo, bude mít část odměn navázanou na to, že se hodnota SpaceX zvýší a že na Marsu vznikne trvalé osídlení s minimálně milionem obyvatel.
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Zní to příliš fantasticky, než aby to mohla být pravda. Ostatně na to upozornila zpráva americké poradenské společnosti Morningstar. Ta si může dovolit být skeptická, protože na rozdíl od investičních bank neočekává ze vstupu SpaceX na burzu horentní příjmy, které se odvíjejí od ceny a nákupu akcií. Podle Morningstar je takový úspěch SpaceX velmi nepravděpodobný. I když škrtneme ty nejobtížnější věci, jako je kolonizace Měsíce a Marsu.
Znovupoužitelné velké rakety zřejmě přijdou do služby později, než předpokládá prospekt pro investory. Pravděpodobnost, že vzniknou v předpokládané době a rozsahu na oběžné dráze obří datacentra, odhadují analytici Morningstar tak na sedm procent.
Není to konec konců překvapení. Musk je znám odkládáním dodržování svých slibů, zejména pokud jde o výrobky jeho automobilky Tesla. Odkládá je o měsíce, o léta, do nespecifikované budoucnosti. Zároveň ale dokázal přijít s inovacemi, které skoro nikdo tak rychle nečekal, a zvýšit hodnotu Tesly na sumu, kterou pokládali finanční analytici za naprosto nemožnou. A v tom je možná celý vtip současného vstupu SpaceX na burzu i řešení otázek kolem ceny akcií SpaceX.
Za hranou reality
Musk dokáže prodat investorům příběh, který je na hraně, či (jako nyní) už za hranou reality. Investoři mu věří. Nepočítají hodnotu firmy, zisky a ztráty, věří jejímu příběhu, technologiím a v příští technologickou revoluci. Když už to Musk dokázal několikrát (jako třeba prosadit elektromobily), proč by to nedokázal znovu? Co na tom, že si zvyšuje laťku?
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Zároveň právě tato víra může poměrně dlouho bránit poklesu hodnoty SpaceX anebo dokonce hnát cenu jejích akcií vzhůru. A když část akcií budou držet malí investoři fascinovaní příslibem expanze lidstva do vesmíru a budou mít apetit k dalšímu nákupu, cena se bude držet nahoře. Bez ohledu na to, jak Musk a jeho SpaceX budou plnit své sliby.
Jde o prodej iluzí, ne skutečnosti. Jednou ovšem zákonitě přijde vystřízlivění. Malí investoři budou potřebovat peníze, firma se dostane do krize či investiční fondy, které zřejmě budou držet část akcií, od nich náhle dají ruce pryč. Ale kdy k tomu dojde, to je otázka. Může to být za pár týdnů, ale také za léta. Ovšem pak to vzhledem k obřímu rozsahu SpaceX s sebou spláchne i část americké burzy a tím i zprostředkovaně přes vyvolání paniky možná i americké anebo celé globální ekonomiky.