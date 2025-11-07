Bilion dolarů pro Muska. Máme vůbec představu, k čemu ta suma je a co obnáší?

Kdyby tím generálním ředitelem nebyl Elon Musk. Kontroverzní Elon Musk, jak se s oblibou dodává. Krajně pravicový Elon Musk, jak ráda zdůrazňují pokroková média.
Kdyby ten balík akcií nebyl takový, že do deseti let může Muskovi vynést 878 miliard dolarů (18,5 bilionu korun). Už nyní nejbohatší muž na světě by se tak mohl stát prvním dolarovým bilionářem. A protože Musk je mužem pevné vůle i štěstěny, jako o příštím dolarovém bilionáři se o něm mluví již teď.
On dá plány a vize, my dáme akcie
Tím se dostáváme na hrací plochu dosud neprobádanou, ale tím atraktivnější. Milionářem je teď u nás každý, kdo má garsonku. Miliardářů – korunových i dolarových – je tolik, že běžný člověk jejich počet nezná. Ale bilionář? Musk bude první a zatím jediný.
|
Akcionáři Tesly rozhodli. Musk se může stát prvním dolarovým bilionářem
Jenže pod silou titulku „první dolarový milionář“ se ztrácí to, co ke schválení prodeje akcií vedlo, respektive kam ten krok míří. Takže jen ve stručnosti.
Muskova Tesla je známá jako automobilka. Jako firma, jež vykročila do světa elektromobility a jako první začala ve velkém prodávat elektroauta. Ale to je pro muže Muskových ambicí málo.
Musk chce transformovat automobilku na přední světovou společnost zabývající se rozvojem a aplikací umělé inteligence. Sází na „robotickou armádu“. Věří, že v ideální budoucnosti by mohl mít každý pozemšťan po boku osobního společníka v podobě stroje. V podobě robota Optima se softwarem od Tesly.
Má šanci na úspěch? Či obecněji: má Amerika šanci, že uspěje více a rychleji, než ji v branži AI a robotiky předhoní Čína? Takto zní zásadní otázka, na kterou momentálně nikdo nezná odpověď. Ani Musk, zato mu neschází odhodlání. Proto chtěl získat další akcie Tesly k 15 procentům, které už měl dosud. Aby posílil svůj vliv při rozhodování o firmě.
Není ten člověk umanutý či trochu blázen? Toť otázka. Ale že není úplný blázen, doložil sám Musk, když k tomu říká: „Nejde o to, že bych ty peníze utratil. Hlasovací kontrola musí být dostatečná na to, abych měl významný vliv – ale ne tak silná, aby mě nemohli vyhodit, kdybych se zbláznil.“ Člověk, který – i v nadsázce – připouští, že by se mohl zbláznit, nebývá blázen.
Proto mu také akcionáři dali podmínky. Dodat 20 milionů aut Tesla, prodat milion robotů, uvést do provozu milion robotaxíků a zůstat v Tesle deset let.
|
Tesla zahájila očekávanou službu robotického taxi. Zatím jen pro pár vyvolených
Jeho setrvání v Tesle není jen gesto. Musk patří mezi ty, kteří neprodávají jen své výrobky, ale i své vize, jméno a tvář. Řekla to Robyn Denholmová, předsedkyně představenstva Tesly: kdyby Musk nedosáhl toho, co chce, mohl by to tu vzdát, a „bez Elona by Tesla ztratila značnou hodnotu, protože naše společnost by už nemusela být oceňována podle toho, čím se chceme stát“.
Zde je důvod, proč akcionáři schválili balík akcií pro Muska. I důvod toho, proč Musk kráčí po cestě k dolarovému bilionáři.
Co by napsal Jiří Wolker
Ale v mediálním světě to vše válcují titulky se slovy „bilion“, „bilionář“. Už v září, ve vůbec prvním velkém rozhovoru pro média, se tématu (o balíku akcií pro Muska se psalo už tehdy) chopil i nový papež Lev XIV.
„Generální ředitelé, kteří před šedesáti lety mohli vydělávat čtyřikrát až šestkrát víc, než kolik dostávali zaměstnanci, mají teď šestsetkrát víc,“ řekl papež. A k tomu, že Musk je na cestě stát se prvním dolarovým bilionářem, dodal: „Co to znamená a o co jde? Pokud je to jediná věc, která má ještě hodnotu, pak máme velký problém.“
|
Elon Musk pokořil rekord, jako první na světě má majetek půl bilionu dolarů
Leckomu to může připomenout mladičkého básníka Jiřího Wolkera a jeho sociální pohádku O milionáři, který ukradl slunce. Odsudek chamtivosti, ale nepochopení rozhodovací moci akcií pro úspěch, či neúspěch firmy. Ale to by bylo až příliš paušální hodnocení. Stačí se ohlédnout, abychom si udělali obrázek o inflaci velkých čísel a finančních částek.
Ještě staří Řekové, kteří dokázali velmi přesně spočítat obvod Země, používali jako nejvyšší jednotku myriádu (deset tisíc). Výraz milion razil až koncem 13. století po návratu z Číny Marco Polo. Miliarda přišla ke slovu až před 150 lety, když Francie platila válečné reparace Německu. A teď jsme o tři řády výše, u bilionu.
Jako kdyby mu dali Belgii
Jistě, Musk nedostal bilion dolarů v hotovosti, jen schválený příslib prodeje akcií, ale splní-li uvedené podmínky, může takový výnos mít. Pro představu. Mezinárodní měnový fond letos odhaduje hrubý produkt všech ekonomik na Zemi na 117 bilionů dolarů. To znamená, že Musk může získat – zjednodušeně řečeno – jedno procento HDP planety Země. Kdo z vás to má? Takto se může posmívat dolarovým miliardářům. Může získat více, než kolik letos činí HDP Belgie. Není to, jako kdyby mu někdo daroval Belgii?
Není, to byla samozřejmě nadsázka. Ale sama představa této částky je natolik mimořádná, že si říká o hodnocení nejenom finanční a ekonomické, ale i sociální. Těžko tu nevidět ilustraci rozevírajících se nůžek mezi nejbohatší a chudou vrstvou dnešního Západu. Ilustraci mizející střední třídy, donedávna státotvorné.
Pro Muska je to možná téma pod jeho rozlišovací schopnost. Ale zároveň je to téma, jež mezi západní veřejností sílí. Ukázaly to i volby starosty New Yorku.