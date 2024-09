Muskovo chování na síti X znepokojuje. Proč mu prochází i šíření lží a jak moc to ohrozí jeho byznys?

Musk se evidentně domnívá, že si to může dovolit, protože má moc, kterou má málokdo. Zároveň ale zapomíná, že jeho síla pochází z jeho podnikání a že ho svým vystupováním může ohrozit. Že Musk zkrátka není stát, i když se jeho geopolitická moc často vyrovná moci některých států.

Nevídaný vliv

Proč je Musk tak mocný? Nejviditelnějším důvodem je to, že od roku 2022 vlastní sociální síť X, kde je 600 milionů aktivních uživatelů a která má vliv na veřejnou debatu o politice v několika zemích. Musk na ní publikuje a sdílí informace a lidé ho opravdu sledují a někdy doslova hltají. Přitom má prý na síti X lepší podmínky než jiní uživatelé, což rozšiřuje počet těch, kteří ho sledují.

Zároveň je jeho firma Tesla největším výrobcem elektromobilů na světě, měřeno tržní kapitalizací, a druhou největší po čínské automobilce BYD, pokud jde o počet ročně prodaných vozů. Tesla je pionýrem ve vývoji elektrických aut a jako superúspěšnou technologickou firmu ji měli rádi různí techničtí hračičkové, bohatí podnikatelé i politici.

Tesla navíc slíbila, tedy speciálně a osobně Elon Musk, že pomůže pomocí svých aut, ale také solárních článků a dalších technologií vyřešit problém s globálním oteplováním. Nehledě na to, že zaměstnává tolik lidí a dělá takové investice, že si ho občas předcházejí nejen jednotliví politici, ale doslova celé státy.

Pak je tu projekt Starlink od SpaceX nabízející internetové připojení prostřednictvím družic, který se ukázal kriticky důležitý na Ukrajině a výrazně pomohl ukrajinské armádě čelit ruské agresi. Kromě toho SpaceX vyvíjí rakety a vesmírné technologie, na kterých začíná být čím dál víc závislá americká vesmírná agentura NASA i americká vláda.

Čekatel na politickou funkci

Musk se zpočátku prezentoval jako dobroděj, který chce zachránit planetu. Jeho plánem bylo vyrobit levná elektrická auta a tím omezit znečišťování a oteplování planety a také vytvořit lidskou kolonii na Marsu pro případ, že by to s lidstvem na Zemi dopadlo bídně. Bylo to divné, ale proč ne.

Ostatně, technologičtí podnikatelé často měli takovéhle dalekosáhlé plány a vize, které je hnaly kupředu a motivovaly i jejich zaměstnance. A postupně je, stejně jako Musk, opouštěli, když jejich firmy vyrostly do obřích globálních rozměrů. Google takhle opustil své polooficiální motto „nebuď zlý“ a vzdal odpor proti diktátorským režimům. Musk zase nedávno potichu stáhnul z internetu svá dřívější prohlášení a sliby o ekologii a boji proti změně klimatu.

Musk ovšem zašel ještě dál. Postavil se zřetelně na jednu stranu v politice a začal masivně propagovat své politické názory.

Na síti X udělal rozhovor s kandidátem na amerického prezidenta Donaldem Trumpem, kterého hladil více než po srsti, o jeho protikandidátce Kamale Harrisové napsal, že přísahá, že se stane komunistickou diktátorkou, což není pravda. A k tomu přidal její obrázek v rudé uniformě s hvězdou s popiskem naznačujícím, že něco takového nosí.

Propagoval teorii o elitách chtějících vyměnit na Západě původní obyvatelstvo za uprchlíky, o nenávisti Židů vůči bílým mužům, o zločinech, které se nestaly, zato to mnohé lidi přimělo vyjít do ulic, a nedávno také pochválil jako zajímavý rozhovor s „historikem“ tvrdícím, že Hitler chtěl mír. A mimochodem, Musk chce od Trumpa fakticky politickou funkci, kterou, jak se zdá, dostane.

Trump už ve čtvrtek prohlásil, že v případě vítězství ve volbách 5. listopadu zřídí komisi pro efektivitu vlády, v jejímž čele bude stát Musk. Takový orgán by měl za úkol posoudit výkonnost celého systému americké federální vlády.

Totální nezodpovědnost

Problém je v tom, že kdyby se tak choval jakýkoliv vlastník jakéhokoliv klasického média, je odsouzen veřejným míněním a nakonec i soudy. Musk ovšem nepravdivou informaci jen posléze smaže a tváří se jakoby nic, nebo jen prohlásí, že převzal post někoho jiného. Zkrátka nemá žádnou zodpovědnost a chová se totálně nezodpovědně.

Je to tím, že sociální sítě nepodléhají takové regulaci jako klasická média. Musk se přitom zaklíná svobodou slova, ovšem to není svoboda lhát. Navíc si stěžuje na útoky na jeho spoty či na síť X v demokratických zemích, zatímco o Číně, kde je síť zakázána, ani nepípne. Zato si tam postavil supermoderní závody na výrobu automobilů Tesla. Prostě čínský diktátor, jak se zdá, podle Muska svobodu slova neohrožuje.

Chování, které znepokojuje

Muskovi to zatím prochází právě proto, že uniká normální regulaci a těží ze svobody slova a také z rozšířené společenské tolerance k vyjadřování kdečeho v posledních desetiletích na Západě. Mohlo by ho ale dostat to, jaký vliv to bude mít na jeho podnikání. Jeho výroky na síti X už odradily některé velké inzerenty a zdá se, že jsou jeho chováním znepokojeni i někteří akcionáři Tesly. Mimo jiné proto, že to odrazuje i část zákazníků, která se spíše rekrutuje z odpůrců než z příznivců Donalda Trumpa.

Ostatně, je těžké být příznivcem politika, který zpochybňuje lidský podíl na globálním oteplování a chce ho ještě podpořit rozšířením těžby fosilních paliv a jejich zlevněním a zároveň si kupovat elektrická auta. Stejně tak, pokud nevyhraje Trump, nebude se příští americká vláda dívat zrovna s nadšením na případnou spolupráci se společností SpaceX. A konečně, ohrozí to v budoucnu i prodeje Muskova univerzálního robota.

Kdo by si totiž pořizoval do domácnosti humanoidního robota, kterému bude aktualizovat software ovlivňující jeho chování chaot šířící lži a věřící v nesmyslné informace? Přitom právě výroba univerzálních robotů, humanoidů, má podle Muska být hlavním zdrojem příjmů Tesly, protože marže z prodeje elektroaut budou klesat.