Nové povolenky zbídačí lidi. Velký úkol pro novou vládu i guvernéra ČNB Michla

Unijní Green Deal se dosud týkal spíše „komínů“ uhelných elektráren a těžkého průmyslu, ač vinou povolenek ETS1 zprostředkovaně zavinil vyšší ceny elektřiny i plynu. Již schválený systém nových emisních daní, ETS2, ale hrozí pořádným průvanem v peněženkách většiny občanů. A co je ještě podstatnější: opět raketově zvýší inflaci.

Souhlasíte se zavedením nových emisních povolenek? celkem hlasů: 352 Ano 4 %(13 hlasů) Ne 96 %(338 hlasů) Nevím 0 %(1 hlas)

Evropská komise, europarlament a podvoleně národní reprezentace 27 zemí EU svorně přikyvovaly ideovému plánu Green Deal z 14. 7. 2021 (schválil jako premiér Andrej Babiš) a jeho realizaci v podobě legislativního balíčku Fit for 55 (akceptoval za předsednictví v EU v roce 2022 kabinet Petra Fialy), že hlavním zlem pro planetu je kysličník uhličitý. Člověk svou činností vypouští příliš mnoho CO2, což prý zapříčiňuje klimatickou změnu. Zatím to odskákal uhelný a těžký průmysl, který masivně zaniká nebo opouští EU. Na tapetě jsou spalovací motory a veškerá činnost lidská i zvířecí se má dekarbonizovat, rozuměj zastavit. Za každou cenu.

Pro občany to bude devastující

Vláda se nyní v dohledu voleb a znepokojených voličů distancuje od tvrdých zelených daní, které za svého předsednictví schválila. Opozice, která se za svého vládnutí vracela z Bruselu do ČR se „zelenými ponožkami“ (výrok ministra Karla Havlíčka), označuje požadavky Fialovy vlády vůči Bruselu na „kontrolu“ ceny povolenky za nedostatečné. Aby byly splněny ambiciózní (= nesplnitelné) cíle snížení emisí ve srovnání s rokem 1900 v roce 2030 o 55 % a v roce 2040 o 90 %, aby se emise v roce 2050 vynulovaly, přichází na paškál normální občan.

Od ledna 2027 má natvrdo platit za emise v podobě vytápění domácnosti uhlím a zemním plynem, ale také za emise z benzínu a nafty v autech. Původní cena emisní povolenky z roku 2023 byla uvažována za 45 eur za tunu emisí CO2. To je iluzorní, protože se obchod s ETS2 na volném trhu stane terčem spekulantů. Zatímco stoupenci zelené ideologie dopad ceny povolenky bagatelizují, skutečnost bude pro obyvatele ČR devastující.

Hnědé uhlí, jehož se v sociálně nejslabších domácnostech ročně spálí 1,4 milionu tun, má být v podstatě cíleně zlikvidováno až zdvojnásobením ceny. Donedávna vládními programy dotačně podporované topení na zemní plyn, které používá 1,5 milionu domácností, má podražit až o třetinu. To bude první úder pod pás životní úrovně spotřebitelů, kteří mají cíleně přejít na prosazovanou a v zimě a v noci nefunkční kombinaci solárních panelů a tepelných čerpadel.

Dalším zásahem do životní úrovně obyvatel bude prudké zdražení pohonných hmot. Dle výpočtů profesora ČVUT Jana Macka při ceně povolenky 45 eur (a kurzu 1 € = 25 Kč) podraží litr nafty včetně DPH o 4,57 Kč, litr benzínu o 4,17 Kč. A udržení ceny povolenky? Sliby – chyby. Když se podíváme na emisní cíle EU, pak český vládní boj o zastropování ETS2 na úrovni 45 eur je protimluv. Vždyť i vláda ve svém klimaticko-energetickém plánu z loňského prosince předpokládá růst ceny této nové povolenky až na 400 eur.

Ovšem ETS2 se již čile prodává. Právě toto pondělí s ním zahájila obchodování energetická burza v Lipsku a v aukcích stanovila cenu 78,7 eura za termínový kontrakt pro prosinec 2027. A jak má čtenář poznat, o kolik bude jeho plná nádrž od ledna 2027 dražší? Zjednodušeně řečeno: každých 10 eur ceny emisní povolenky znamená zdražení jednoho litru benzínu a nafty asi o korunu.

A jak je na tom svět mimo EU s dekarbonizací? Jen Čína za posledních 25 let zvýšila kapacitu uhelných elektráren o 992 GW! To je čtyřnásobek kapacity, která v boji s CO2 zanikla na Západě. A k tomu přidejme přes 300 GW nových uhelných zdrojů v Indii, Indonésii, Vietnamu, Japonsku a jinde.

Fialova vláda říká, že směrnici EU o ETS2 do českého právního řádu implementovat nebude. Nechává to na vládě příští, jejíž stínový premiér Havlíček vyhlašuje, jak hnutí ANO půjde s EU do konfliktu. Uvidíme. Ale mezitím Fialova vláda připravuje občany na očekávanou „dopravní chudobu“. Ustavila meziresortní komisi, která přišla s plejádou opatření, jejichž společným jmenovatelem jsou miliardové dotace na podporu zdražené nafty ve veřejné dopravě, na nákup elektrických aut a elektrokol, které mají obyvatelé dotčených obcí sdílet.

Přerozdělování a dotace jsou vábničkou na očekávané tvrdé dopady ETS2 na populaci. Pro ČR je připraveno 50 miliard korun ze Sociálně-klimatického fondu. Protože dle sociologů je u nás pod hranicí chudoby už milion Čechů a dva miliony se k ní blíží, takže když se tři miliony chudých Čechů podělí o 50 miliard za léta 2026 až 2032, pak na každého připadne měsíčně 199 korun. Sláva!

A to zásadní na závěr: při ceně 80 eur za emisní povolenku ETS2 podraží pohonné hmoty asi o 25 %. A protože se všechny produkty a služby nějak dopravují, okamžitě to akceleruje inflaci. Bude od roku 2027 očekávaná dvouciferná inflace začínat jedničkou, nebo dokonce dvojkou? To je naléhavá otázka i pro tým guvernéra ČNB Aleše Michla.

Když se Československo měnilo z centrálně byrokratického systému ve svobodnou ekonomiku, zažilo bouřlivé období změn doprovázených roku 1991 inflací ve výši 56,6 %. Nyní opět začíná „oprava“ ekonomiky, tentokrát ale svobodné tržní ve prospěch dotačních a přerozdělovacích mechanismů v zájmu nikoli rudých, ale tentokrát „zelených světlých zítřků“, opět řízených centrálně-byrokratickým systémem. Kumulovaná více než 40% inflace v Česku z let 2021 až 2023 tak hrozí mít další pokračování.

Probruselský polský premiér Donald Tusk letos v lednu před poslanci Evropského parlamentu řekl, že zavedení ETS2 by „znamenalo konec demokratických vlád v EU“. Co na to čeští občané a voliči?