Jak Petru Fialovi „utekly“ povolenky. Češi zaplatí za Green Deal třikrát víc než Němci

Deník Právo navíc v pondělí upozornil, že Češi doplatí na povolenky téměř třikrát víc než Němci a některé další státy Unie.
Jak totiž vysvětlil například Petr Lajsek ze společnosti Purple Trading: „Tíha povolenky bude pro nás dvoj- až trojnásobná. Na každou korunu výdělku tak dopadá tato ekologická daň v Česku výrazně víc.“ Jeho kolega Lukáš Kaňok ze společnosti Kalkulátor.cz doplnil, že „pro bohatší budou dopady méně dramatické. Naopak rodiny, které bojují s rozpočtem, se mohou dostat do složitých situací.“
Vládní politici v čele s premiérem Petrem Fialou rádi poukazují na to, že to všechno je samozřejmě součástí plánu Green Deal, který za Česko odsouhlasila vláda Andreje Babiše.
Jak EU zdraží život v Česku. Domácnosti zaplatí ročně v průměru o 83 tisíc víc
Jenže to není úplně pravda. Balíček konkrétních nařízení, jenž povolenky zavádí, schválil Fialův kabinet v roce 2022 za českého předsednictví EU a ještě sklidil pochvalu od šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové za to, kterak příkladně Češi Evropu kormidlovali. K finálnímu schválení směrnice pak došlo v dubnu 2024 na Radě Evropské unie, kde proti tomu Fiala a spol. nijak nevystoupili.
„Není to tak, že my všechno odkýváme. Ano, odkývali jsme některé blbosti za našeho předsednictví a odkývali jsme je v podstatě z nepozornosti,“ vysvětlil loni na podzim pro Týdeník Echo předseda poslanců ODS Marek Benda s tím, že „toho bylo moc a uteklo jim to“.
Ještě nedávno přitom premiér srdnatě tvrdil, že Češi nic navíc platit nebudou. Na konci června na tiskové konferenci proti povolenkám hřímal, jako kdyby to snad ani „neuteklo“ právě jeho vládě.
„Nové emisní povolenky zavádět nebudeme, protože nechceme lidi vystavit zdražování pohonných hmot nebo bydlení. Lidé nesmějí doplácet na nesmyslné ambice. Naopak pracujeme na tom, abychom celou věc upravili a zrušili,“ řekl Fiala. S tím, že se mu podařilo „získat podporu kvalifikované většiny států EU pro zásadní změnu emisních povolenek, tak abychom měli jistotu, že nehrozí výrazné zdražení bydlení a pohonných hmot“.
Jenže to zase nebyla pravda. Jak před pár dny v diskusi na CNN Prima NEWS uvedl lidovecký ministr prostředí Petr Hladík, žádné zrušení ani odklad emisních povolenek nebude. „Česká vláda nemá v současné době v Evropě většinu pro to, abychom tento systém buď odsunuli, nebo úplně zrušili,“ řekl Hladík.
Proč vlastně emisní povolenky místo daně? Důvody jsou čistě politické
Dodal, že debaty o tom budou pokračovat, vzápětí ovšem připustil, že to k ničemu nepovede: „Vzhledem k tomu, že spousta zemí už to má implementováno, chce to, podporuje to, tak se tak nestane.“
Na to už se vlastně nedá nic moc říci. Škoda, že v novinových textech nejsou povoleny emotikony vyjadřující postoje a nálady jako v internetových diskusích. Je tam jeden pěkný. S rukou útrpně položenou na čelo…
Žádná zpráva nebude
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix si najala externího koordinátora pro bitcoinovou kauzu, bývalého ústavního soudce Davida Uhlíře. Ten měl do konce srpna o případu vypracovat zprávu. Jeho závěry se Decroix nejspíš nelíbily, takže mu v půlce ukončila smlouvu s tím, že žádná zpráva nebude.
Pár desítek hodin poté po tlaku koaličního hnutí STAN oznámila, že až se Uhlíř vrátí z dovolené, zprávu přece jen sepíše. „Zpráva nebude, skončil jsem,“ vzkázal teď Uhlíř. STAN kvůli tomu svolal předsednictvo. Emotikon s rukou na čele. A ještě jeden. A ještě jeden.