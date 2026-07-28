Kdo si namastí kapsu na povolenkách „pro domácnosti“? Biti budou ti chudí mezi námi

Až norma vejde v platnost a energie pro domácnosti kvůli povolenkám dramaticky zdraží, před každým majitelem nemovitosti vyvstane otázka, zda investuje do rekonstrukce, nebo bude platit víc.
Spousta lidí ale podobné dilema vůbec řešit nemůže, byť bydlí ve vlastním. Některé staré domy nemá smysl rekonstruovat a na to, aby je nechali strhnout a postavili nové, zkrátka nemají dost peněz. Jak nás informují média, po aktuálním ukončení dotací na „dům po babičce“ si prý kupující začínají vynucovat na prodávajících slevu, právě kvůli tomu, že nečekají žádnou dotaci a naopak rekonstrukce takové nemovitosti je nutně nákladná.
„Na chudej lid musí bejt přísnost“ a tak vám leckdo řekne, ať ti lidé, kteří vlastní nemovitost a nemají na její dlouhodobou údržbu a rekonstrukci, ji hned prodají. Je to čisté řešení a navíc si za stržené peníze mohou dovolit nájem. Možná to bude opravdu časté, proč ne, spekulativního kapitálu na trhu nemovitostí je přebytek a tak se můžeme v příštích letech nadít toho, jak ETS 2 generuje podobné nucené prodeje. Spekulanti nakoupí, zrekonstruují a se ziskem prodají. Tak funguje tržní hospodářství v zemi, kde mzdy nedokážou sledovat ceny nemovitostí. Kdo je chudý, může si za to sám, tak praví moudrost naší kapitalistické současnosti.
Podle jednotného mustru
Budou to vlastně neuvěřitelné investiční příležitosti, jen si to představte. Nějaká barabizna v tiché čtvrti nedaleko centra většího města, chytrý investor ve spojení s bezskrupulózním realitním „makléřem“ ji pořídí za pakatel. Stavbu nechá strhnout a na pozemku postaví ideál moderního bydlení vybavený veškerými progresivními technologiemi. Movití kupci mu utrhají ruce. Takových příležitostí bude díky ETS 2 spousta, nezbohatne jen ten, kdo na to nemá kapitál a nechce se mu do „odvážného“ podnikání.
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A že původní obyvatelé nebudou mít kde bydlet? Nesmysl, pokud jim nemovitost nevynese ani tolik, aby si mohli koupit minimální byt, zbude jim na nájemné. A podívejte se, jak i to báječně letí vzhůru, také rychleji než mzdy či inflace. A když už dotyčný stržené peníze nakrásně „probendí“ v nájmu, je tu stále státní příspěvek na bydlení, jehož vyplácení je dlouhodobě na vzestupu. Není naše republika ráj?
Co by se dělo, nebýt evropské posedlosti snižováním emisí v domácnostech? Samé hrozné věci, lidé by dál bydleli v emisně nevhodných domech, které jsou i více než sto let staré, občas by je opravili, kdyby na to zrovna měli. Někdo by se třeba dohodl s potomky, že v tomhle dožije a ať si to oni upraví podle svého vkusu a možností. A někdo by třeba i prodal, o své vůli, v okamžiku, kdy by se mu chtělo. Zkrátka, vše by se dělo náhodně a dalo by se říci přirozeně a právě tomu je třeba udělat přítrž.
A tak musíme v celé EU předělávat bytový fond podle jednotného mustru, nehledě na klimatické nároky dané oblasti, nehledě na bohatství obyvatel dané země. A co je na tom špatného, namítne někdo, na rekonstrukci půjdou peníze právě z těch proklínaných povolenek a tak to má být. Jenže to by všechny peníze z povolenek musely opravdu jít na zateplování domů a bytů. Třeba současná vláda se však snaží tyto prostředky naopak přiškrtit. Asi nemá ráda některé dotace.
Cesta ke vzestupu extrémistů
Synergie bruselského zaslepeného plánování a tuzemského politického neumětelství může zařídit, že třeba do roku 2050 už nebude polovina obyvatel naší krásné země bydlet ve svém (jako je tomu nyní), ale jen menšina. V tomto ohledu máme naději přiblížit se některým vyspělým západním demokraciím, třeba Švýcarsku. Vtip je v tom, že za podobné situace by pak mohla příspěvek na bydlení pobírat třeba i třetina domácností, nebo dokonce i víc. Co by to udělalo s náladami obyvatel? S tím si politici hlavu nelámou. O to víc ale mudrují po každých volbách nad „nepochopitelným“ vzestupem extrémních stran.
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Dosud se všichni můžeme upínat k naději, že EU v nejbližší době provede revizi systému povolenek, která bude více zohledňovat realitu. Lidovým moudrem jsme začali, lidovým moudrem skončíme: Sliby se slibujou, blázni se radujou.