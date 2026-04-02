Tentokrát o peníze nejde. Z emisních povolenek se stal nástroj kulturních válek

V penězích není dopad zavedení nových povolenek, se kterými se počítá od roku 2028, tak strašný. V průměru by podle nové studie Centra veřejných financí a PAQ Research domácnost zaplatila ve vyšších cenách za nové povolenky 477 korun měsíčně.
Pokud by cena povolenky byla 55 eur, tedy pod hranicí, nad kterou by se neměla podle autorů systému a jeho úprav vyhoupnout. Pokud by byla výrazně vyšší, šlo by o 70 eur za povolenku, byly by průměrné náklady 677 korun měsíčně.
Není to zrovna málo, ale není to smrtící a většina domácností to snese. Problém je v tom, že nadproporčně by byly zasaženy chudší domácnosti. Ovšem to by šlo kompenzovat například kombinací slev na poplatníka, zvýšením dávek, valorizací důchodů či jinými nástroji. A peníze získané z povolenek se dají využít ke snížení energetické náročnosti a kompenzace tak pomalu snižovat. Současně se snižováním emisí. Kde je tedy problém s emisními povolenkami?
Když racionální studie překážejí
Z emisních povolenek se ovšem stal nástroj kulturních válek, symbol údajného pokrokářství, levičáctví a odporu k tradičnímu světu, a peníze jsou jen podružný argument. Názorně to předvedl nedávno ministr životního prostředí Igor Červený, pokud tedy je skutečným ministrem s vlastní vůlí, o čemž se dá směle pochybovat.
V České televizi řekl, že celkový účet za zavedení povolenek bude mnohem vyšší. Prostě si něco myslí, tak tím bude argumentovat, proč povolenky zrušit. Ostatně myslí si to premiér Babiš i strana Motoristů, která Červeného do jeho křesla dosadila.
Aby bylo jasno, je naprosto v pořádku, že existují na spoustu věcí různé politické názory. A samozřejmě lze zpochybnit předpoklady studie, případně rovnou otevřeně říci, že o náklady nejde, že prostě vláda nechce omezovat produkci skleníkových plynů a emisí, a tak nechce žádné povolenky. Ale když už máme nějaké studie, a mimochodem ministerstvo má podobnou studii, která byla vypracována za předchůdce Červeného, je dobré je využít a ne nad nimi mávnout rukou.
Už dávno nežijeme v době, kdy se většina věcí musela odhadovat, protože zkrátka nešly namodelovat a spočítat. Případně v historicky ne až tak dávné době, kdy realita musela ustoupit ideologii. A není zrovna dobré se k tomu vracet. Jenže tady racionální studie překážejí v kulturní válce, kde se argumentuje údajnou racionalitou. A to nakonec samozřejmě k ničemu racionálnímu nepovede.