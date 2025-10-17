Kolik nás budou stát emisní povolenky pro domácnosti? A co s tím udělá příští vláda

Podle šéfa hnutí ANO Andreje Babiše povolenky znamenají zkázu české ekonomiky. Povolenky tzv. druhé generace podle něj ožebračí lidi i firmy, litr benzínu bude stát 55 korun a domácnosti v průměru zaplatí ročně až o 83 tisíc korun víc než dosud. Jenže objevila se i jiná čísla a celé to může mít další nečekané dopady.
Odhady 83 tisíc ročně navíc či podobně vysoké sumy vycházejí z toho, že celý systém povolenek pro domácnosti bude v roce 2027 zaveden tak, jak byl navržen, že nezafunguje brzda cen a že poptávka bude extrémně vysoká. Druhým argumentem je, že obchody s budoucími povolenkami, které už proběhly na burze, ukazují budoucí vysokou cenu a že bude ještě vyšší.
Ani jedno z toho nemusí platit. Systém je navržen tak, aby se přizpůsoboval okolnostem a držel ceny povolenek pod určitou hranicí. Otázka je, jak spolehlivě. Proto už 19 zemí Evropské unie, států zastupujících většinu unijních obyvatel, navrhuje změnu toho mechanismu, aby lépe držel cenu pod kontrolou. Mají tedy většinu, téměř nikdo není proti a ke změně může dojít a patrně dojde.
Méně zelená Evropská komise
Pokud jde o současné ceny budoucích povolenek, s nimiž se už dá obchodovat, ty vycházely naopak spíš z předchozí představy nezměněného mechanismu a neochoty Evropské komise do cen zasahovat. A z představy, že Evropská komise si přeje superrychlou dekarbonizaci, a tak se bude snažit zachovat vysoké ceny povolenek. Jenže stávající Komise není tak „zelená“, jak bývala.
Zavedení navrhovaných změn bude znamenat, že nakonec zřejmě vyjde zavedení emisních povolenek na 200–400 korun měsíčně pro domácnost (jde o střední odhad). Tedy 2400–4800 korun ročně. Aspoň tak to vychází ze studie, kterou vypracovala poradenská společnost PwC pro české ministerstvo životního prostředí.
Není to málo, ale není to žádná katastrofa. Zvláště pokud budoucí vláda plánuje snížení daní a zvýšení dávek pro kdekoho. Nehledě na to, že někteří už povolenky fakticky na svých účtech platí, třeba podstatná část obyvatel paneláků.
Navíc nejde o nějaké povolenky, které by platily domácnosti, ale budou je platit například malí dodavatelé tepla, prodejci pohonných hmot či uhlí a dřeva. Je ovšem otázka, kolik z toho přenesou na zákazníka a nakolik se to projeví v cenách. Někdy se počítá, že zcela, někdy jen částečně. A podle toho pak vycházejí náklady na domácnosti.