Emisní povolenky se v Česku odtrhly od reality. Stává se z nich výhradně politikum

Ministr životního prostředí Petr Hladík hned oznámil, že Evropská komise tím vyhověla požadavkům české vlády na zastropování cen povolenek a prezentoval to jako velké vítězství. Naopak Karel Havlíček z hnutí ANO, které bude sestavovat příští kabinet, to označil za debakl současné vlády a jeho šéf Andrej Babiš prohlásil, že Česko prostě odmítne emisní povolenky zavést a šmytec. Kde je tedy pravda?
Pravdu zatím neznáme
Jak říká oblíbené klišé, někde uprostřed, spíš blíž vládní straně, ale vlastně ji dosud neznáme. Hoekstrou představená změna se dá označit za vítězství současné vlády Petra Fialy. Ovšem k tomu je třeba připomenout, že to není zdaleka jen zásluha české vlády. Úpravu požadovalo i dalších 18 zemí a bez toho by žádná změna nebyla. Evropská komise chce skutečně, jak říká, „stabilizovat“ cenu povolenky, takže jejich cena nepůjde tak nahoru a nebudeme platit desetisíce ročně navíc, jak tvrdí Havlíček s Babišem.
Nové povolenky musí bolet. Budou tlačit na to, aby lidé i firmy volili úsporná řešení
Na druhou stranu není úplně jasné, kolik se vlastně bude za povolenku platit. Hoekstra zatím nezveřejnil, jak bude „stabilizace“ cen povolenek fungovat.
Ani z neveřejných informací přitom nevyplývá, zda „stabilizace“, tedy asi průměrná cena, bude kolem 45 eur v reálných cenách roku 2027, kdy systém začne fungovat, jak naznačuje a chce současná vláda, nebo v cenách roku 2020 a tedy reálně spíš kolem 60 eur. Tedy zda to bude domácnosti stát okolo dvou či čtyř tisíc ročně a navíc není jasné, komu to bude kompenzováno tak, že nebude nakonec platit nic. Protože Hoekstra mluvil i o tom.
Rozumná investice do budoucna
V české politice je to ovšem úplně, ale úplně jedno. Postupně totiž vidíme pozoruhodné odtrhávání politiky od ekonomické reality a dokonce i od přemýšlení o následcích současných kroků v budoucnu. Politici ze současné vládní koalice, která prohrála volby, budou vesele tvrdit, že dosáhli svého cíle a že výsledkem bude jejich cena povolenky. Byť to tak být nemusí.
Brusel vyslyšel Prahu, hlásí Hladík. Emisní povolenky nemají jen tak zdražovat
Naopak budoucí vládní garnitura v čele s Babišem bude nadále tvrdit, že povolenky zničí českou ekonomiku a že budou stát každého desetitisíce korun. I když to tak nebude. A také bude tvrdit, že povolenky nezavede, i když nás to nakonec bude možná stát peníze z evropských fondů a poškodí to fungování Evropské unie, které Babiš vyčítá právě její nefunkčnost.
Vůbec nikdo pak už nepřemýšlí o tom, že cílem povolenek je změnit za co nejmenších nákladů chování lidí tak, aby se omezily další změny klimatu a lidé šetřili životní prostředí. Že povolenky zpoplatňující vypouštění skleníkových plynů jsou v současné době rozumnou investicí do budoucna, pro nás a hlavně pro naše děti, které budou muset žít na oteplující se planetě.