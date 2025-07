Emisní povolenky jako dvojitá daň. Ceny pohonných hmot dráždí nejen v Česku

V červnu přitáhlo pozornost rozhodnutí polského Ústavního soudu, který konstatoval, že orgány Evropské unie překročily svou pravomoc při zavedení emisních povolenek na produkci CO2, které mají dopadnout přímo na koncového spotřebitele při koupi paliv. A že Polsko tuto část evropského práva nemusí aplikovat.

Dodejme, že polská vláda takto neuvažuje, prozatím odmítla rozhodnutí vůbec publikovat, tudíž není závazné. Nicméně jeho podoba je taková, že polské státní orgány k ničemu nezavazuje, pouze jim dává možnost evropské právo neaplikovat.

Úplně jiná věc je, že takový postup by měl dosti zásadní důsledky v podobě značných denních pokut, jejichž součet může dosáhnout i desítek miliard korun ročně. Pokud by se Polsko chtělo od těchto povolenek odklonit, nemá jinou než politickou cestu, tedy usilování o změnu systému na evropské úrovni.

Uvedené rozhodnutí vzbudilo pozornost i u nás. Rovnou je nutno říct, že před naším Ústavním soudem takové řízení nemůže proběhnout, protože v České republice mohou být mezinárodní smlouvy přezkoumávány pouze před svou ratifikací. A evropské právo téměř vůbec, byť to je dáno postojem Ústavního soudu samotného.

Nicméně i kdyby, výsledek byl stejný jako v Polsku. Jakékoliv rozhodnutí národních orgánů nemá žádný vliv na orgány evropské a jejich sankční postup. Dokud se nezmění evropské právo.

K něčemu ale přeci jen polské rozhodnutí bylo užitečné. Aspoň na chvíli přitáhlo pozornost k samotné podstatě věci. K oněm povolenkám, tedy platbě za produkci CO2, ale tentokrát už ne pouze velkým průmyslem, ale každým z nás.

Příplatek se promítne přímo do ceny pohonných hmot a paliv k vytápění. A povede k jejich zdražení. K jak velkému, to je otázka, ale nebude menší než 10 procent u pohonných hmot, spíše vyšší. Největší optimisté mezi politiky a novináři hovoří o 2 – 3 korunách za litr benzínu či nafty, to ovšem tehdy, pokud by cena povolenky činila 45 eur.

Problém je, že už teď se na lipské burze obchoduje za skoro dvojnásobek. To bychom byli spíše u 5 korun za litr. Politici hovoří o tom, že cena nemá překročit oněch 45 eur. Ale jak si to vykládat, jestliže už je překročila? Pokud jde o zemní plyn určený k vytápění, hovoří se o navýšení ceny o 40 procent. Pokud jde o cenu hnědého uhlí, bude to někde úplně jinde. Dopad navýšení cen bude značný, promítnou se do celkové cenové hladiny. S inflací se tedy jen tak nerozloučíme.

Celá věc je ale zajímavá také z právního hlediska. Tyto povolenky svou podstatou budou fungovat jako spotřební daň. Ty už dobře známe právě z pohonných hmot, ale také alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Ve všech případech tvoří podstatnou část koncové ceny. Pohonné hmoty tedy budou fakticky zatíženy dvojí spotřební daní. To bude jedna z právních novinek.

Další otázkou je, zda se z ceny povolenky bude počítat DPH? Nynější stav je takový, že DPH z pohonných hmot se počítá také ze spotřební daně. Ano, je tomu skutečně tak, že se u nás platí daň z daně. Pokud tomu tak bude v případě nových povolenek, potom navýšení koncové ceny bude vyšší ne o cenu povolenky, ale o dalších 21 procent.

To není málo. Pro stát je to ovšem nesmírně výhodné. Také tato záležitost by si zasloužila pozornost, protože o ní, a ve svých důsledcích nejde o detail, se zatím vůbec nemluvilo.

Poslední právní otázkou je mechanismus stanovení výše ceny povolenek, tedy vlastně daně. Už je známo, že tak bude činěno na lipské burze. To je v oblasti finančního práva dosti inovativní řešení. Daně zatím vždy bývaly stanoveny z rozhodnutí příslušného státního orgánu. Jednalo se o jeden z atributů svrchovanosti státu. Ponechme v tuto chvíli stranou Evropskou unii, i pro ni platí, že pokud daň bude určována jako výsledek obchodních transakcí, mnohdy spekulativních, nemá to se suverenitou nic společného.

Volná ruka pro stát

Náš Ústavní soud v oblasti daňové doposud ponechával státu téměř volnou ruku. Z jeho dosavadních rozhodnutí vyplývá závěr právě o daňové svrchovanosti, do které by Ústavní soud zasáhl pouze tehdy, pokud by stanovená daň byla zjevně likvidační nebo zjevně diskriminační.

V jednom ze svých nálezů z doby před patnácti lety konstatoval, že zdaněno může být cokoliv. Tehdy šlo o posouzení tzv. superhrubé mzdy, když vláda Mirka Topolánka daní z příjmů fyzických osob zatížila i odvody na zdravotní a sociální pojištění. Ústavní soud tak činil s přímým odkazem na slavnou daň císaře Vespasiána z veřejných toalet.

V tomto smyslu chystané povolenky vyvolávají otázky věcné, a to ohledně svých hospodářských dopadů na každého z nás. Ale také otázku právní. Můžeme mluvit o suverenitě státu (nebo nadnárodního celku), když se vzdá rozhodování o výši daně?

Přitom teď je nejlepší období, kdy tuto diskusi vést. A sice před volbami. Snad bude příležitost využita. Nebýt polského Ústavního soudu, téma by se u nás asi ani neobjevilo.

Autor působí na Katedře ústavního práva, Právnické fakulty UK