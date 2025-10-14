Nové povolenky musí bolet. Budou tlačit na to, aby lidé i firmy volili úsporná řešení

S novými povolenkami, resp. termínovými kontrakty na ně, se už několik měsíců obchoduje na burzách v Londýně a Lipsku. Francouzští analytici varují, že zavedení může vyvolat lidové bouře na způsob žlutých vest roku 2018. Nejen ve Francii, také v zemích střední a východní části EU. To proto, že pro celou Unii bude platit jedna cena povolenky, pro bohaté i chudší země, takže dopad bude tíživější na ty chudší.
Nové povolenky představují novou zelenou daň, jejíž „sazba“ se bude měnit denně v souvislosti s cenou povolenky na zmíněných burzách. A nedojde-li v Česku na předčasné volby ještě před lednem 2027, kdy je EU chystá spustit, právě vláda vzešlá z nynějších voleb se s nimi – a se zdražením, které vyvolají – bude muset popasovat. Jsou pro nový kabinet časovanou bombou. Vždyť zdražení, jež způsobí, může být nesrovnatelně výbušnější než to, které vyvolal tzv. konsolidační balíček končící vlády.
Kolem povolenek je stále mlhy až až. Mlží sami politici. Pozdě si uvědomili, že jde o bombu odtikávající stále zlověstněji. Možná ale mlží, neboť sami mají v mysli mlhavo. Přes veškerou závažnost dopadu nových povolenek na rozpočty domácností i firem se totiž stále zdá, že mnozí z nich – a veřejnost jakbysmet – pořád nerozumí tomu, jak mají povolenky fungovat. A že jejich cena musí trendově stále růst.
Příslib trvalejšího zastropování cen povolenek, s nímž vláda šermovala i ve finále volební kampaně, je nesmysl už ze samé jejich definice: je v příkrém rozporu s podstatou jejich fungování. Ne snad že by nebyl technicky dosažitelný. Povolenky by pak ale z hlediska svých stvořitelů – z hlediska Bruselu – nedávaly smysl. Jejich smyslem je, aby mocně poháněly dekarbonizaci. Tak mocně, aby se EU nejpozději k roku 2050 stala uhlíkově neutrální ekonomikou. To je smysl povolenek a to je ústřední cíl celého Green Dealu. Cenový růst povolenek je páteří Green Dealu a jejich trvalejší zastropování by znamenalo, že EU Green Deal nesplní.
Jedině trvalejší, trendový růst ceny povolenky zajistí postupné zužování okruhu firem a brzy nově i domácností, kterým se ještě vyplácí koupit povolenku a vypouštět díky tomu emise do ovzduší dále.
Evropská komise dala emisním povolenkám přednost před uhlíkovými daněmi. Nejde jen o to, že povolenky nemají v názvu obsaženo slovo „daň“, takže je veřejnost přijme snáze. Snáze je akceptuje, neboť má mylný dojem, že o žádnou novou daň nejde. A přestože to daň vlastně je, nejmenuje se tak, přičemž ještě navíc její „sazba“ trendově poroste. Musí růst. Není tedy fixovaná jako u klasické daně, takže jednotkový výnos z povolenek pro erár stále narůstá, aniž by bylo nutné sazbu zvyšovat, což je u veřejnosti nepopulární.
Navíc z tohoto růstu se bruselští „vyviní“, neboť přece půjde o nevinný výsledek vývoje na burze, v Londýně či v Lipsku. Oni nic, oni muzikanti. Daň nezavedli, protože je to povolenka, a za růst sazby této daně také nemohou, za něj mohou burziáni. Na obou uvedených burzách povolenky již nyní citelně zdražují a jdou cenově vysoko nad údajný strop; jsou už takřka na jeho dvojnásobku, vyjdeme-li z údajného stropu 45 eur, tedy stropu, na nějž se stále někteří čeští politici odvolávají.
ETS 2, tedy povolenky pro domácnosti, mají sloužit jako utahující se smyčka. Postupný růst jejich ceny totiž znamená, že nakonec budou k dekarbonizaci donuceny všechny firmy a domácnosti, z nichž každá má poněkud jiný práh (finanční) bolesti. Někoho donutí koupit tepelné čerpadlo a elektromobil už cena povolenky 45 eur, někoho třeba až při ceně 250 eur. A to právě mají otestovat nadcházející roky.
Kdo ale nyní velebí systém průmyslových emisních povolenek (těch prvního typu, pro velké podniky), poněvadž přispěl ke snížení emisí v EU, vzývá i to, že firmy a provozy, případně výroba a s ní i zaměstnanost, odešly na jiné kontinenty, třeba do Číny. Ano, probíhající deindustrializace EU je zaručeným způsobem, jak snižovat emise… Novou kvalitu emisních povolenek druhého typu v porovnání s těmi typu prvního představuje z hlediska burzovních spekulantů fakt, že ekonomiku lze zbavit průmyslu, deindustrializovat, ale nelze ji zbavit domácností.
Zatímco podnik v krajní situaci ukončí výrobu a propustí zaměstnance, domácnost si musí zatopit vždy. A tedy v ceně vytápění pořídit povolenku. Proto jsou povolenky druhého typu méně závislé na ekonomickém cyklu, takže je jejich cenový vývoj z hlediska burzovních spekulantů předvídatelnější. Představují zaručenější zdroj zisku.
Tato předvídatelnost a vyhlídka trendově stále rostoucí ceny už nyní představuje pozvánku pro různé spekulanty, hedgeové fondy a další finanční domy ze všech koutů planety, i Číny. Ti do povolenek investují ne proto, aby si koupili odpustek za vlastní emise, ale aby sami zbohatli spekulací na růst ceny, jako jsou zvyklí bohatnout třeba na akciích. Kvůli nim je cena už teď na skoro dvojnásobku stropu. Brusel tyto spekulanty zjevně skrytě vítá, protože svými investicemi do povolenek šponují jejich cenu a nutí a budou nutit firmy a domácnosti v EU k ještě rychlejší dekarbonizaci.
Vzniká tak symbiotický vztah mezi bruselským úřednictvem a finančníky z celého světa, kdy první si plní své ideologické zelené cíle, druzí oportunisticky bohatnou, přičemž ekonomika EU skomírá ztrátou konkurenceschopnosti v globálním měřítku a domácnosti se musí sžít s propadem životní úrovně.
A to vše ve jménu snížení globální teploty do roku 2050 o 0,003 stupně Celsia, které povolenky zajistí přinejlepším, jak vyplývá z klimatického modelu OSN.