Emisní povolenky i unijní emisní cíl na rok 2040 mají logiku. Zrušit je je šílené, změnit rozumné

Tedy proti ostatním členským zemí EU a také, pokud se opozice dostane do vlády, proti sobě, protože právě vláda ANO byla u plánování emisních povolenek a označila je za vhodný a hlavní nástroj pro snižování emisí.

V tom má ovšem hnutí ANO pravdu. Jen málokdo si myslí, tedy s výjimkou třeba některých představitelů SPD či Motoristů sobě, ale o těch víme, že jsou schopni tvrdit ledacos, že neexistuje globální oteplování (nebo chcete-li globální změna klimatu) a že není z hlavní části způsobeno člověkem. Studie důsledků globálního oteplování pak ukazují, že bude mít velký nepříznivý ekonomický dopad, a je proto proti němu třeba něco udělat.

Emisní povolenky jsou jedním z nejlepších nástrojů jak na to. Určitě lepší a i pro ANO, SPD a Motoristy sobě zřejmě přijatelnější než různé zákazy. I když u Motoristů sobě jeden nikdy neví, třeba by si raději nechali zakázat ty naftová a benzinová auta...

Na emisích záleží

Emisní povolenky jsou jakousi obdobou ekologické daně, která má potrestat vypouštěče skleníkových plynů, kteří tím způsobují problémy všem. Má zdražit produkci skleníkových plynů a donutit tak postupně od ní úplně odstoupit. Mají spoustu výhod, tedy hlavně teoreticky, protože praxe je občas jiná.

Na rozdíl od daně, jejíž výši je obtížné určit a která se rozhoduje „od stolu“, u povolenek funguje trh, který ji určí. Navíc to, že jsou povolenky obchodovatelné, způsobuje to, že se emise nejprve snižují tam, kde je to ekonomicky nejvýhodnější. Mimochodem, zdá se, že Evropská unie dosáhne do roku 2030 i díky povolenkám svého cíle snížit emise skleníkových plynů o 55 procent oproti situaci v roce 1990.

Jaké je cíl Unie? Evropská unie chce dosáhnout tak zvané uhlíkové neutrality. Vychází to z mezinárodních úmluv a z evropských cílů a hlavním záměrem je udržet globální oteplování v takových mezích, aby nedošlo k obřím téměř nevratným (spíše těžko zvrátitelným) změnám klimatu. I proto si chce teď stanovit průběžný cíl snížení emisí o 90 procent do roku 2040.

Evropská unie je třetí největší emitent skleníkových plynů na světě, po Číně a USA, a proto na jejich emisích záleží. Nelze říci, že je to nějakých devět procent světových emisí a tak je nemusíme snižovat. Pak by to mohla říci většina zemí světa, protože ty emitují jednotlivě každý pod oněch devět procent, a nikdy bychom globální změnu klimatu nezastavily.

Nedokonalý systém

Problém je ovšem v tom, jak k omezení emisí dojít. Máme tu již zmíněné povolenky a také různá nařízení, jak kde emise omezit. Problém je v tom, že systém emisních povolenek není dokonalý, je náchylný k různým výkyvům a politickému zasahování. Často dobře míněnému, ovšem s katastrofálními následky, kdy se ztrácí možnost plánovat a předvídat. S tím je třeba něco dělat.

Navíc plány Evropské unie na dekarbonizaci po roce 2030 počítají s využitím technologií, které jsou drahé nebo ještě ani neexistují. Tohle by bylo dobré nějak změnit. Zaprvé se více zaměřit na sektory, kde dekarbonizovat umíme, nebo nahradit stávající technologie jinými a dále investovat masivně do vývoje nových dekarbonizačních technologií. Včetně odstraňování uhlíku z atmosféry tak, abychom zvrátili globální oteplování co nejrychleji, protože i kdybychom nyní hned nějakým kouzlem přestali vypouštět skleníkové plyny do atmosféry, oteplování bude ještě poměrně dlouho pokračovat.

Možná bude třeba i upravit dílčí cíle snižování emisí. Zrušit emisní povolenky a škrtnout cíle na snižování emisí by nám nepomohlo, protože globální změna klimatu je skutečný problém.