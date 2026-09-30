Ti všichni o sebevraždě civilizačního Západu prostřednictvím přílišné vstřícnosti k ostatním obyvatelům světa mluví už dlouho, hodně a rádi. Západ dle této prognózy nezemře rukou nepřítele, nýbrž na následky vlastní dobroty.
Saad hodně stručně řečeno soudí, že příliš mnoho empatie a soucitu bez ohledu na možné následky škodí, protože důsledkem je krátkozraká, sebezničující politika neohlížející se na kontexty, stále bobtnající migrace, uvnitř západní společnosti pak podpora minorit přesahující podporu většiny „normálních lidí“.
Empatie a soucit tudíž vyžadují odpovědný přístup, mají svá pravidla. Třeba už od středověku uplatňovaný a teology obhajovaný „ordo amoris“, jakési pořadí lásky, potažmo empatie: první na řadě je rodina, potom lidé v našem okolí, nakonec ti zdaleka, cizí a vůbec jinací. Smiřme se s tím, že i láska by měla ctít zeměpis.
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Jenomže, jak už to chodí, je tu jeden háček. Jednou z nejdůležitějších charakteristik Západu, jimiž se odlišuje od jiných civilizací, je univerzalita jeho soucitu či empatie. Podstatou západního myšlení je, že myslí i na ty slabé, cizí, pocházející odjinud. Tuto univerzalitu soucitu dalo Západu rovněž křesťanství. Takže kdo chce Západ zbavit empatie s jinými a cizími, vlastně ho kastruje.
Co s tím? Budeme stejně jako papež František v polemice s americkým viceprezidentem a též čerstvým katolíkem J. D. Vancem, který obhajoval deportace imigrantů bez dokladů pravidlem ordo amoris, vycházet z tradice milosrdného Samaritána? Ten se neptal zmláceného pocestného na silnici z Jeruzaléma do Jericha, co je zač, ale prostě mu pomohl, protože to potřeboval.
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Anebo zvolíme opačný pohled, který pomoc cizím a neznámým, tudíž potenciálně nebezpečným lidem odmítá a jehož metaforou je známá bajka o žábě a štírovi? V ní štír žábě slíbí, že když ho převeze na druhý břeh potoka, neuštkne ji, jenže slib poruší a s tím, že nemůže jinak, bodne. Utopí se oba. Jen pro pořádek: není to, přestože si to kdekdo myslí, bajka Ezopova. Poprvé byla zapsána až ve dvacátém století v ruském románu Lva Nitoburga Německá čtvrť (1933) a světovou slávu jí přinesla až citace ve filmu Orsona Wellese Pan Arkadin – Důvěrná zpráva (1955).
Obávám se, že česká cesta k nalezení odpovědi na otázku v titulku, která vůbec není jen pro teology a broligarchy, je… taková česká. I když po té cestě prošly statisíce válkou vypuzených ukrajinských uprchlíků, lemují ji plakáty s černými chirurgy z dovozu. Ještěže nemáme žádné námořní lodě. Na záchranných člunech by nepochybně byl nápis: Přednost mají „naše lidi“.