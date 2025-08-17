Nepoučujme ženy, kdy měly mít dítě. Na otěhotnění jsou potřeba dva

Před pár dny vyšel na stránkách MF DNES a webu iDNES.cz rozhovor s titulkem „Ženy nerodí ve dvaceti a vybírá si to daň“.
|
V něm primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Agel v Novém Jičíně Martin Trhlík hovořil o endometrióze, nemoci projevující se nejčastěji silnou bolestí v oblasti pánve a mnohdy i neplodností. Trpí jí zhruba každá desátá žena. Je to stav, při kterém se tkáň podobná děložní sliznici vyskytuje i jinde v těle než pouze v děloze.
„Ženy mají spoustu možností“
Pan primář to v rozhovoru rozvedl: „Endometrióza souvisí se socioekonomickou situací a způsobem života mladých žen. Čím lépe se mají, tím častěji odkládají těhotenství do vyššího věku, protože mají spoustu možností uplatnění. Právě odkládání těhotenství se na vzniku endometriózy podílí významně,“ řekl a pokračoval: „Ženy přestaly rodit kolem dvacátého roku a začaly to posouvat do věku kolem třicítky až do začátku čtyřicítky. To si vybírá daň. Způsobuje oslabení imunity, dochází ke změnám v těle ženy, které dávají té nemoci šanci.“
Pan doktor Trhlík dost možná chtěl jen popsat stav věci a nebylo jeho úmyslem kárat pacientky. V oboru má více než dvacetiletou praxi a patří k uznávaným odborníkům, kteří se s nemocí setkávají denně. Soudě podle komentářů na sociálních sítích si ho řada pacientek velmi váží a oceňuje jeho přístup.
|
Když bolí podbřišek. Pozor na podceňovanou endometriózu
Jen si pak právě představím ženu, která roky trpí bolestmi, chodí od ordinace k ordinaci, často slyší, že je to „normální“, diagnózy se dočká po letech a pak si v rozhovoru od předního odborníka přečte, že měla kolem dvacítky otěhotnět. To pro ni musí být minimálně frustrující. Nehledě na to, že na otěhotnění jsou potřeba dva. Třeba ani nestála o možnosti kariérního uplatnění, jenže kolik je dnes mužů kolem dvacítky, kteří chtějí mít dítě? Tahle otázka v podobných debatách příliš nezaznívá. Odkládání těhotenství a nízká porodnost se totiž řeší hlavně jako „ženský problém“.
Souvislost endometriózy s těhotenstvím navíc není tak jednoznačná. Pacientská organizace ENDOTalks označuje tvrzení, že těhotenství léčí endometriózu, za fake news. „Výzkumy nijak nepotvrzují, že by těhotenství bránilo v rozšiřování ložisek či účinně a dlouhodobě tlumilo symptomy. Jsou případy, kdy se ženám projevila endometrióza až po porodech. Brzké otěhotnění se při endometrióze doporučuje hlavně proto, že onemocnění může postupně zhoršovat plodnost,“ uvádí organizace na svém webu.
Opomíjená nemoc
Počet žen s touto diagnózou přibývá i proto, že se zlepšuje diagnostika. Čím dál víc se v poslední době také mluví o takzvaném „gender health gap“– tedy rozdílech v přístupu medicíny k mužskému a ženskému zdraví. Ukazuje se, že ženské tělo v lékařském výzkumu bylo opomíjené, což je rovněž důvodem, proč onemocnění jako endometrióza zůstávala na okraji zájmu.
Upřímně doufám, že do budoucna budou lékaři mluvit spíše o tom, že se tyto rozdíly daří smazávat a ženy s endometriózou se dočkají účinné léčby, místo toho, aby opakovaně poslouchaly, že jejich potíže jsou důsledkem jejich vzdělání, soběstačnosti a ambicí.