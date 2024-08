Zateplovat a stavět. Bude třeba upravit sociální dávky a povzbudit trh s bydlením

Proč? Lidé mají nízké příjmy oproti cenám energií, které vzrostly, často bydlí sami ve velkých domech a bytech nebo jsou jejich obydlí nezateplená, a tudíž jim rostou i jejich náklady na energie. Typicky jde třeba o důchodce, matky samoživitelky, nájemníky bytů, kde majitel kašle na energetické úspory, či majitele starých velkých rodinných domů. Z toho je vidět, že příčiny jsou rozličné a že neexistuje jednotný jednoduchý recept, jak situaci řešit.

Nejvíce by pomohlo, kdyby rychle rostla ekonomika a s ní rychle rostly výdělky a díky tomu i důchody a sociální dávky. Čekat něco takového v dohledné době je však nerealistické. Bude tak třeba upravit sociální dávky a rozjet lépe státní pomoc se zateplováním a úsporami energií. A také povzbudit trh s bydlením, aby se lidé mohli víc stěhovat do levnějšího. Jenže to je boj na dlouhá léta.