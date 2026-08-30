To je sice správné, ale klíčovou otázkou je, jak cíl naplnit, aby výsledkem nebyly formálně splněné administrativní ukazatele, ale aby vznikla infrastruktura, kterou budou lidé skutečně využívat.
Pokud se shodneme na tomto cíli, potřebujeme k tomu už jen jednu věc – transponovat evropskou legislativu tak, aby dávala smysl, a ne abychom dostali pochvalu z Bruselu. Evropské předpisy mají nastavit cíle a vytvořit rámec, nikoliv diktovat nedomyšlená řešení, která budou znamenat vysoké náklady bez odpovídajícího společenského přínosu.
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Nezájem o reálný svět
Úředníci při tvorbě požadavků na dobíjecí infrastrukturu v rámci EPBD udělali přesně to, co umí: vymysleli si nějaké číslo, které půjde vykazovat, kontrolovat a jeho neplnění pokutovat. Reálný svět a využitelnost drahé dobíjecí infrastruktury je nezajímá. Přitom by stačilo trochu přemýšlet (nebo se aspoň zeptat lidí z praxe, kteří požadavky zákazníků na dobíjení řeší).
Směrnice o energetické náročnosti budov
Zavádí povinnost budovat dobíjecí infrastrukturu pro nové i stávající budovy s parkovacími místy.
Stávající nebytové budovy:
instalace dobíjecích bodů alespoň na deseti procentech parkovacích míst, nebo zajištění předkabeláže alespoň pro 50 procent parkovacích míst
Nové nebytové budovy:
instalace dobíjecích bodů alespoň na 20 procentech parkovacích míst; u zbytku parkovacích míst zajistit infrastrukturu umožňující budoucí instalaci dobíjení
Možná by zjistili, že u kancelářských budov a úřadů dává smysl budovat více pomalých dobíječek, protože tam většina lidí stráví osm pracovních hodin, během kterých se auto postupně dobije. Ale že u obchodů, retailových parků a v nákupních centrech je hodně pomalých dobíječek k ničemu, protože tam zákazníci stráví něco mezi půl hodinou a dvěma hodinami, takže z pohledu řidičů elektromobilů potřebujete několik rychlých dobíječek a na konci parkoviště možná pár pomalých pro zaměstnance.
Pokud by bruselský úředník vyšel ze své kanceláře, zjistil by, že mít dobíječku na každém pátém parkovacím místě u velkého nákupního centra je naprostý nesmysl, který jen prodraží výstavbu o desítky milionů korun.
Selský rozum v praxi
Mohli jsme samozřejmě jen nadávat na Brusel a stěžovat si na sociálních sítích. Jenže my na Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR raději zkoušíme prosazovat změny. Ano, potřebujete k tomu data, argumenty, legislativní návrhy a ochotu docela hodně pracovat, ale aspoň občas to vede k užitečnému výsledku.
Díky ochotě současného vedení ministerstva průmyslu a obchodu rozhodovat na základě dat, snižovat náklady podnikání a nebát se vyjednávat s Evropskou komisí vznikl v Česku návrh na transpozici, která bere ohled právě na to, jak lidé své elektromobily dobíjejí na různých místech.
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Tam, kde lidé parkují dlouhé hodiny, bude mít smysl vybudovat hodně pomalých dobíjecích bodů, jak vyžaduje evropská směrnice. Ale český zákon zároveň zavádí koeficient, podle kterého se bude jedna rychlá dobíječka počítat jako deset pomalých. Jedna ultrarychlá dobíječka s výkonem nad 150 kilowattů pak nahradí 20 evropskými byrokraty požadovaných pomalých dobíječek.
Trocha selského rozumu při tvorbě zákonů znamená, že dobíjecí infrastruktura bude reflektovat to, jak lidé žijí. A že majitelé nemovitostí nebudou muset vyhazovat peníze za budování drahé dobíjecí infrastruktury, kterou by nikdo nevyužíval (a kterou by museli zaplatit ve vyšší ceně uživatelé budov).
Méně ambicí, více efektivity
Nestává se často, že je Česko v evropské agendě inspirací pro další země. Ale podobně jako u nás bude špatně vymyšlená byrokratická pravidla pro budování dobíjecí infrastruktury řešit i Německo, podobné paragrafy už před pár měsíci schválila také Francie. Tam se dokonce pracuje nejen s podobným přepočtem jako u nás, ale podobně jako v Česku pracují i s povinností instalovat nové dobíječky, jen pokud je k dispozici kapacita připojení.
To se u nás podařilo prosadit už minulé volební období díky tehdejšímu předsedovi hospodářského výboru sněmovny Ivanovi Adamcovi (k velké nelibosti tehdejšího vedení ministerstva průmyslu a obchodu). A Francouzi přidali ještě jednu podmínku pro nutnost investovat miliony eur do nové dobíjecí infrastruktury – ta již instalovaná musejí být nejdříve dostatečně využívaná.
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Evropský elektromobil jako snaha zachovat si tvář. Ale bude to chtít méně regulací
Na dobře připravenou českou transpozici se nás ptá řada dalších zemí a chtějí se jí také inspirovat. Smyslem regulace totiž nemá být přikazovat jedno univerzální technické řešení pro všechny typy budov, ale nastavit pravidla tak, aby dobíjecí infrastruktura vznikala tam, kde má skutečný význam, a odpovídala chování řidičů.
Je dobře, že máme tuto zkušenost, že když stát naslouchá zkušenostem podnikatelů, může vzniknout lepší řešení pro všechny. Firmy budou investovat efektivněji, zákazníci získají dobíjecí infrastrukturu, kterou skutečně využijí, a Česko splní evropské cíle bez zbytečné administrativní zátěže.
Elektromobilita se bude rozvíjet, když bude dávat ekonomický smysl jejím uživatelům i investorům. Úkolem státu není tento vývoj nahrazovat administrativními kvótami, ale vytvářet chytrá, stabilní a předvídatelná pravidla. Tentokrát se to povedlo, a snad to bude inspirací i pro příště.
Autor je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezidentem Hospodářské komory ČR.