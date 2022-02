Energetický rébus. Snaha zmírnit energokrizi míří špatným směrem

Tento týden jsme se však dočkali. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela spolu s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou zveřejnili konkrétní kroky. Firmy, u nichž náklady na energie překračují desetinu celkových nákladů, zřejmě budou moci požádat o státem zvýhodněný úvěr. Půjde o pomoc pro menší podniky.

Obří společnosti s velmi energeticky náročnou výrobou zase možná nebudou muset platit za emisní povolenky. Pro chudé domácnosti má vzniknout státní obchodník s elektřinou, který by jim ji prodával za speciální „sociální tarif“. A konečně obchodníci s energiemi mají nabízet pouze takový objem energií, na který mají dostatek financí.

Celý návrh v této podobně zvýhodňuje velké společnosti, které jsou energeticky náročné a vypouštějí nejvíc skleníkových plynů a škodí životnímu prostředí. Ty dostanou fakticky dar. Malé firmy, co s energiemi při výrobě hodně šetří, nedostanou nic. Menší firmy, které šetří méně, dostanou půjčku, kterou pak budou muset splatit. Státní obchodník s energiemi definitivně poničí trh, protože buď bude dostávat státní dotace nebo stát nařídí všem ostatním prodávat drahou elektřinu.

A povinnost mít veškerou nabídku energie krytou financemi znamená, že buď se bude dodávat elektřina jen na základě okamžitých cen, které vedly k současné energokrizi, nebo s ní bude obchodovat jen pár obřích finančně silných firem, či jen jedna polostátní. Což zvedne její ceny.

Možná to ministři mysleli v něčem jinak. Oni sami si totiž nejsou jisti, jak má konečný výsledek vypadat. Jenže i tenhle nástřel nápadů vypadá, že to lidem moc nepomůže, zničí to trh s energiemi a nasměruje celou naši ekonomiku k energeticky náročným nepříliš sofistikovaným výrobám.