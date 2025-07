Nastupující věk čisté energie je naše příležitost. Teď můžeme tuto globální proměnu urychlit

V loňském roce pocházela téměř všechna nová energetická kapacita světa z obnovitelných zdrojů. Investice do čisté energie se vyšplhaly na dva biliony amerických dolarů, o 800 miliard více než do fosilních paliv.

Solární a větrná energie jsou nyní nejlevnějšími zdroji energie na Zemi. Odvětví čisté energie vytváří pracovní místa, podporuje růst a pokrok, přestože stále mnohem více dotací proudí do fosilních paliv.

Posilování ekonomiky i bezpečnosti

Státy, které se nadále drží fosilních paliv, své ekonomiky nechrání – naopak si je podkopávají. Podrývají svou konkurenceschopnost a přicházejí o největší hospodářskou příležitost 21. století.

Čisté energie zajišťují také energetickou nezávislost a bezpečnost. Trhy s fosilními palivy jsou vydány na milost a nemilost cenovým šokům, přerušování dodávek a geopolitickým otřesům, což jsme viděli, když Rusko napadlo Ukrajinu. U slunečního světla však nedochází k žádným cenovým skokům, na vítr nejsou uvalována embarga a téměř každý stát má dostatek obnovitelných zdrojů, aby byl energeticky soběstačný.

A konečně, čisté energie podněcují rozvoj. Mohou se dostat ke stovkám milionů lidí, kteří stále žijí bez elektřiny, rychle, levně a udržitelně, zejména prostřednictvím autonomních (off-grid) a malých solárních technologií.

To vše činí éru čisté energie nezastavitelnou. Přechod ale zatím není dostatečně rychlý ani spravedlivý. Rozvojové země zůstávají pozadu. Fosilní paliva stále dominují energetickým systémům, emise dál rostou, přestože musejí prudce klesnout, abychom zabránili nejhorší klimatické krizi. Abychom to napravili, musíme jednat na šesti frontách.

Šest front

Za prvé, vlády se musejí plně zavázat k budoucnosti založené na čistých energiích. V nadcházejících měsících mají všechny státy předložit nové národní klimatické plány, takzvaně národně stanovené příspěvky, s cíli pro příští desetiletí. Tyto plány musejí být v souladu s udržením nárůstu globální teploty co nejblíže k 1,5 stupni Celsia, zahrnovat všechny emise a odvětví a stanovit jasnou cestu k čisté energii. Země G20, které jsou zodpovědné za přibližně 80 procent celosvětových emisí, musejí být v tomto lídry.

Za druhé, musíme vybudovat energetické systémy pro 21. století. Bez moderních sítí a technologií ukládání energie nemůže energie z obnovitelných zdrojů naplnit svůj potenciál. Na každý dolar investovaný do obnovitelné energie připadá jen 60 centů na sítě a ukládání. Tento poměr musí být jedna ku jedné.

Za třetí, vlády se musejí snažit pokrýt prudce rostoucí světovou poptávku po energiích pomocí obnovitelných zdrojů. Svou roli musí sehrát i velké technologické společnosti. Do roku 2030 by datová centra mohla spotřebovávat tolik elektřiny jako dnes Japonsko. Tyto firmy by se měly zavázat, že je budou napájet z obnovitelných zdrojů.

Za čtvrté, součástí energetické transformace musí být spravedlnost. To znamená, že budeme podporovat komunity, které jsou dosud závislé na fosilních palivech, aby se připravily na budoucnost založenou na čisté energii. Znamená to také potřebu reformovat dodavatelské řetězce kritických nerostných surovin. Dnes jsou protkány porušováním práv a ekologickou devastací a rozvojové státy uvízly na nejnižších stupních hodnotových řetězců. To musí skončit.

Za páté, nástrojem energetické transformace se musí stát obchod. Dodavatelské řetězce čisté energie jsou vysoce koncentrované a globální obchod se tříští. Státy, které nastoupily cestu k nové energetické éře, musejí pracovat na diverzifikaci dodávek, snižovat cla na zboží z oblasti čisté energie a modernizovat investiční dohody, aby podporovaly tuto tranzici.

Šestým a posledním bodem je, že musíme nasměrovat finance do rozvojových zemí. Afrika loni obdržela pouhá dvě procenta investic do obnovitelných zdrojů energie, přestože disponuje 60 procenty nejlepších solárních zdrojů na světě. Potřebujeme mezinárodní akci, abychom zabránili tomu, že splácení dluhů vysává rozpočty rozvojových zemí, a zároveň umožnili multilaterálním rozvojovým bankám výrazně zvýšit jejich úvěrovou kapacitu a přilákat mnohem více soukromého kapitálu. Také je třeba, aby ratingové agentury a investoři modernizovali své hodnocení rizik – aby zohledňovali potenciál čisté energie, náklady klimatického chaosu a riziko znehodnocení fosilních aktiv.

Nová éra energetiky je na dosah. Éra, v níž levná, čistá a dostupná energie pohání svět plný hospodářských příležitostí, kde mají státy jistotu energetické soběstačnosti a dar elektřiny je darem pro všechny. Teď máme příležitost urychlit tuto globální proměnu. Chopme se jí.

Autor je generálním tajemníkem OSN