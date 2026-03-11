Máte oblíbenou webovou stránku? Co takhle ji zamořit vyskakovacími okny s návrhy na odběr asi tak miliontého zbytečného newsletteru? Potřebujete na internetu něco najít? Do výsledků vám přidáme shrnutí z velkého jazykového modelu. Píšou se v něm totální nesmysly. Je to ale AI a ta je dnes trendy. Dostanete ji, ať se vám to líbí nebo ne. Snažíte se napsat v textovém editoru dva odstavce? Napřed budete muset pětkrát odkliknout, že nechcete, aby je za vás zformulovala další umělá inteligence.
Měli jste kdysi rádi Facebook, Instagram či Twitter? Četli jste na nich statusy a prohlíželi si fotky či videa a od svých přátel nebo jiných zajímavých lidí? Sdíleli jste odkazy na články o dění doma i ve světě? Dáme vám místo toho algoritmický feed.
Bude opět obsahovat hlavně slabomyslná AI videa. Nadělají vám z mozku bramborovou kaši. Vaše vlastní statusy vašim přátelům schováme. Přidáme boty a samozřejmě reklamy, včetně podvodných. Jejich důsledné kontrolování a mazání by nám totiž dalo moc práce.
Koupili jste si nový telefon, který vám vyhovoval? Nainstalujeme vám do něj aktualizace. Úplně vám ho zmrší.
Chcete si na dálku zapnout topení ve svém vlastním autě? Můžete. Je to ale prémiová služba. Musíte za ni vysolit peníze navíc.
Narazili jste u naší služby na nějaký problém? Kontaktujte podporu. Dáme vám na ni ale jen chatbota. Plácá hlouposti. Lidští operátoři by nás však stáli peníze.
Líp už bylo
To jsou jen některé příklady enshittifikace. Slovo je snad lepší ponechat v anglickém znění. Mezi ctěným čtenářstvem totiž mohou být i dámy. Doslovný překlad by je mohl urazit. Termín vymyslel už v roce 2022 kanadský blogger Cory Doctorow. Znamená postupnou degradaci internetových a obecně digitálních služeb. Podle Doctorowa má proces tři víceméně jasně oddělitelné fáze.
Na začátku vznikne nějaký zajímavý web či aplikace. Lidé ho začnou používat. Pak jim ale majitel svůj vlastní produkt úmyslně zhorší. Snaží se vyhovět zájmům velkých byznysových zákazníků. Uživatelé zůstanou. Odchod by byl nepohodlný. V posledním kroku služba zdegraduje i pro korporáty.
Důvody, proč běžní uživatelé enshittifikovaný web, zařízení či software dál používají, mohou být různé. V případě sociální sítě typu Facebooku zní asi nejčastější argument „Jsou tam všichni mí přátelé.“. Pro velké podniky by odchod zase byl riskantní nebo drahý. Lidé i firmy jsou tak v pasti.
Opuštění některých platforem může být technicky nemožné. Provozovatel zakáže uživatelům export jejich dat. Enshittifikace je všudypřítomná.
Norská rada spotřebitelů, v norštině zvaná Forbrukerrådet, to chce změnit. Napsala dopis norské vládě. Svůj podpis k němu připojili zástupci 58 místních organizací a expertů, včetně Coryho Doctorowa.
Stejný dopis poslaly sesterské organizace Forbrukerrådetu ve dvanácti zemích. Další kopie přišla Evropské komisi. Podepsalo ho 29 organizací. Ve Spojených státech dostali podobnou zprávu kongresmani. Oslovily je v něm tři americké spotřebitelské spolky.
Já, enshittifikátor
Na webu Forbrukerrådetu visí speciální stránka věnovaná enshittifikaci. Je možné si na ní přečíst texty dopisů a podrobnou zprávu o problému. Forbrukerrådet si dal práci také s propagačním videem. Zachycuje smyšlený příběh chlápka živícího se jako enshittifikátor. Z předchozího je už asi jasné, co jeho profese obnáší.
Začínal propichováním děr do ponožek a zkracováním noh od stolu. Pak přišel internet. Na první zhlédnutí působí video legračně. Při druhém zhlédnutí si ale člověk uvědomí, jak moc je pravdivé.
Norská spotřebitelská rada navrhuje i konkrétní postupy, jak trend zvrátit. Jsou mezi nimi třeba posílení práv spotřebitelů, interoperabilita, přenositelnost dat, případně decentralizace jako norma, prosazování hospodářské soutěže nebo podpora softwaru s otevřeným zdrojovým kódem. Iniciativa je velmi sympatická.
Její šance na úspěch je však podle mého soudu mizivá. Zásah shora je odsouzený k nezdaru. Změny zákonů trvají roky. Web se mění v řádu měsíců.
Jakékoliv regulace mohou problém ještě zhoršit. Jako jeden varovný příklad za všechny se dá zmínit otravné odklikávání souhlasu s ukládáním cookies. Občas se na webu objeví, i když si člověk do prohlížeče nainstaluje specializované rozšíření, které je má řešit za něj.
Tlak zdola má taky jen malou pravděpodobnost úspěchu. Enshittifikované služby vyvolávají u uživatelů obdobu stockholmského syndromu. Čím víc na nich trpí, tím méně se jich chtějí vzdát. Web tak bude degradovat dál.