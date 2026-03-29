Epstein story: Make love, not war. Na kauzu se kvůli Íránu zapomnělo

Finančník, filantrop a sexuální predátor Jeffrey Epstein ještě sedm let po své smrti hýbe světovou politikou. Nebo politiky. Byl skutečně taková zrůda? Internetový deník Aktuálně.cz zveřejnil jeho posmrtný medailonek. Epstein prý začínal jako mladý učitel matematiky na prestižní soukromé Dalton School v New Yorku v roce 1976. Pochopil, že klíčem k moci nejsou peníze, které máte, ale lidé, které znáte. Právě tam, při doučování dětí nejbohatších rodin z Manhattanu, začal tkát svou síť.
Když ho jeden z rodičů doporučil do investiční banky Bear Stearns, Epstein neváhal. Aby zapadl mezi elitu, prostě si v životopise vymyslel vysokoškolské tituly. Když se na to v bance přišlo, systém poprvé ukázal svou slabost: místo aby ho vyvrhl, ponechal si ho. Jeho dravost a „hlad po bohatství“ (v bance označovaný zkratkou P.S.D. = poor, smart, deep desire to be rich) byly pro nadřízené víc než morálka a pravda.
„Neuvědomil jsem si tehdy, že vytvářím jedno z monster Wall Streetu,“ cituje web jeho tehdejšího šéfa Michaela Tennenbauma. Je to případná poznámka, kterou by si asi dnešní HR manageři (tedy kádrováci) měli připíchnout na svou kancelářskou nástěnku. Investiční banka Bear Sterns zkrachovala v roce 2008, a tím odstartovala světovou finanční krizi.
Epstein ale nebyl žádným monstrem z Wall Streetu. Klíčovým momentem bylo jeho partnerství s Lexem Wexnerem koncem 80. let. Wexner mu udělil oprávnění půjčovat si jeho jménem peníze, podepisovat jeho daňová přiznání, najímat zaměstnance i uskutečňovat akvizice. V průběhu let získal Epstein newyorské sídlo, soukromé letadlo a luxusní panství v Ohiu, dnes dohromady oceněné přibližně na 100 milionů dolarů, dříve patřící Wexnerovi nebo jeho společnostem.
K vazbám a vlivu přes holky
Epstein podle amerického deníku New York Times nebyl geniálním podnikatelem ani bankéřem, ale manipulátorem a lhářem. Z dalších uniklých dokumentů a vyšetřování vyplývá, že k dokonalosti rozvinul svou metodu získávání vlivných přátel, vazeb a vlivu. Šel na to přes holky. Epsteinovy záznamy z postelových radovánek dodnes klátí premiéry, politiky, podnikatele i korunní prince.
Je vlastně krásné, když v některých dobách světovou politikou hýbe sex namísto raket středního doletu. John Lennon se ve svém nebi musí chechtat nahlas. Je tu jen jeden podstatný rozdíl: on s Yoko Ono své postelové konference pořádal veřejně a oboustranně dobrovolně. Epstein konference pořádal neveřejně, a ačkoliv explicitně žádná z jeho dívek nepodala soudně ověřené svědectví, nevypuklo hnutí typu MeeToo, jako po skandálu s hollywoodským producentem Harvey Weinsteinem. Toho přímo obvinilo 80 žen ze sexuálního násilí a nátlaku a dostal 23 let vězení.
Epstein se soudu nedožil, spáchal ve vazbě sebevraždu, ale je nutné se obávat, že ani v tomto případě dobrovolnost přítomnosti na konferencích oboustranná nebyla. Na což jsem, jako obdivovatel antického umění, obzvláště citlivý.
Pozoruhodná je také poznámka jednoho z tuzemských komentátorů, už si vážně nevzpomenu kterého, že Epstein lovil dívky i na Slovensku a v Česku, ale absence českých politiků a podnikatelů na Epsteinově konferenčním seznamu znamená, že jsou pro svět zcela bezvýznamní. Mnozí z nich si teď možná říkají, že je to škoda, že o něco hezkého přišli.
Ten ostrov, ty dívky, ten vliv… A o něj jde především. Epsteinův postupně odkrývaný příběh ukazuje, že existuje úplně jiný svět, než jaký žijí lidé takzvaně obyčejní. Vedle světa, ve kterém žijeme, řekněme na dotek, je ještě jeden skrytý. A v něm platí úplně jiná pravidla. Opírají se o moc a bohatství. Ti, kdo v něm jsou, musí přijmout ty, kteří se do něj chtějí dostat. Německý psycholog Kurt Ludewig říká, že společnost není tvořena lidmi, ale vztahy mezi nimi. Když jste pak mezi vztahy, kde platí, že dobré je to, co je dobré pro mě, nemůže vás to neovlivnit.
Ale jděte, vy pokrytci
Jedno z hesel sametové revoluce znělo: „Moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně.“ Nejen to. Také dává pocit beztrestnosti a nadřazenosti. To je jedno z poselství kauzy Epstein. Mnozí její účastníci jsou bezpochyby překvapení, co se to děje. Vždyť přece nedělali nic neobvyklého. To jen nějaká pokrytecká morálka…
To druhé poselství říká, že kromě těch nejznámějších jsou mnohé další osoby součástí mocenských elit s obrovským dosahem. Takže kdo ví, za kým máte vlastně jít, když chcete něco od některé vlády.
Každé moci se zmocní někdo mocný, tak tomu bylo odnepaměti. Použije k tomu velké bohatství, nebo mu moc to bohatství a ještě větší moc přinese. Případ Jeffreyho Epsteina nám ukazuje, že je povinností neustále proti tomu něco dělat, i s vědomím, že s tím nic nenaděláme. Jako s tím sexem. Totiž s láskou.