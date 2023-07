Erdogan učitelem. Proč má Švédsko kliku a Ukrajina naopak smůlu

Prezident Erdogan náhle „vyměkl“. Už Švédsko neblokuje, naopak jeho žádost posílá do parlamentu. Jenže hotovo bude teprve tehdy, až EU obnoví přístupová jednání s Tureckem. Potom parlament v Ankaře schválí vstup Švédska do NATO.

Přiznejme, že Erdogan odvedl profesionální politickou partii. Po Evropě chce jen to, co je v její kompetenci, ne něco, co by záleželo na Putinovi. A když při návštěvě Zelenského propustil zajaté obránce Azovstalu, jež mu Putin svěřil, není mu co vyčítat. Erdogan by nevyhrál soutěž Miss sympatie ani v EU, ani v NATO, ale předvedl, jak prolomit zamrzlý problém.