Střet zájmů a limity moci. Vláda přijala naprosto zbytečný etický kodex pro své členy

Na první pohled chvályhodný dokument, nicméně pokud se nad ním zamyslíme blíže, tak zjišťujeme, že je úplně zbytečný.
Na papíře to zní dobře: politici a političky by se měli chovat odpovědně, nevyužívat veřejné funkce pro soukromé cíle a vystupovat uhlazeně. Jenže realita je jiná. Kodex vznikl patrně jako marketingový nástroj – snaha upravit image vlády, která se v posledních měsících potýká s kritikou za své výstupy, spíše než jako reálný etický závazek.
Bezzubý kodex
Zdůrazněme pro laiky: etický kodex nemá žádné sankce. Jestliže nemá dokument žádné pravomoci vymáhat pravidla, jaký má vlastně smysl? Je to jako dát hasicí přístroj do rohu, ale neříct, kdo ho smí použít a kdy – krásná představa, ale v krizi zcela bezzubá.
Problém není jen v tom, že kodex nemá žádné sankce. To ostatně nemá drtivá většina etických kodexů. Je hlubší: selhává ve své základní funkci – skutečně determinovat chování. Pokud je etika jen „doporučením“, vzniká tu obrovská propast mezi proklamovanými pravidly a každodenní praxí. Etický kodex se tak snadno stává prázdným klišé, které slouží spíše k odvedení pozornosti médií než k prevenci konfliktních situací. To samozřejmě neplatí jen pro aktuální vládu.
Jde o širší problém české politiky: kodexy a pravidla existují, ale neřeší (a možná ani řešit nemohou) jádro věci – střet zájmů a limity moci.
Konečně získal souhlasy a vyřešil střet zájmů. Babiš převedl Agrofert do fondu
Protikorupční organizace upozorňují, že pokud kodex nemá jasné mechanismy kontroly a sankcí, bude jen formalitou bez morální váhy. Dokument by měl jasně popsat, jak se postupuje při střetu zájmů, jak je monitorován a kdo rozhoduje, zda a jak je porušen.
Etický kodex by mohl být (teoreticky) nástrojem aspoň částečné kultivace veřejné správy. Mohl by přispět k obnovení důvěry občanů v instituce, kdyby měl jasná pravidla v praxi: zákazy přijímání darů, omezení střetu zájmů, transparentní reporting majetku a závazné postupy v konfliktních situacích.
Pokud však zůstane jen deklarací bez „zubu“, je to stejné, jako kdyby vláda řekla, že hodlá dodržovat zákony – což koneckonců musí tak jako tak.
Otázka tedy zní: kdo zodpoví za první porušení kodexu? A co se stane, když se pravidla porušují opakovaně? Pokud není odpověď jasná a nemáme mechanismus, který by to řešil, pak máme před sebou pouze další estetickou etiketu, nikoli skutečný, něco řešící, kodexový rámec.
Babiše vydat nemáme, řekl Vondráček. Farský připomněl etický kodex ANO
A to je to nejhorší, co se může stát – kodex, který se stal zbytečným ještě dřív, než začal fungovat.
Dodržování dobrovolné
Sečteno - a tak máme další dokument, který bude slavnostně uložen do šanonu mezi „Strategii komunikace“ a „Koncepci transparentnosti“.
Etický kodex bez sankcí je asi tak účinný jako cedule „Prosíme, nekrást“ u samoobslužné pokladny – spoléhá výhradně na to, že zákazník má právě dobrý den. Pokud by vláda chtěla být opravdu důsledná, mohla by ke kodexu přidat i samolepku „Dodržování dobrovolné“. Administrativně by to bylo poctivější.
V rámci fair-play dodejme, že nejde jen o problém dnešní vlády, ale i řad jiných institucí (minulých či současných, včetně mnoha radnic – kde by podobnými kodexy též mohli tapetovat), které si pomocí zbytečných kodexů vylepšovaly svůj mediální a společenský obraz.