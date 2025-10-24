Pohádka o povolence za 45 eur. Kolik opravdu zaplatíme za ETS2

Strany sestavující novou vládu se na máločem shodnou tak jako na tom, že s „občanskými povolenkami“ je třeba skoncovat dříve, než by měly od roku 2027 platit. Či alespoň oddalovat jejich zavedení, až je Brusel zruší sám – což je ovšem nejistá sázka.
Nejlepší obranou je útok, řekli si na ministerstvu životního prostředí a objednali u poradenské společnosti PwC studii k dopadu nových povolenek. Ta – nepřekvapivě – dospívá k optimistickému závěru: povolenky ETS2 prý „zatíží domácnosti maximálně o stokoruny měsíčně“. Závěr však staví na předpokladech, jež jsou v rozporu jak se závěry mezinárodního akademického a univerzitního výzkumu, tak z hlediska tržní prognózy budoucí ceny ETS2.
Studie objednaná ministrem Petrem Hladíkem předkládá dva scénáře vývoje cen povolenek. Podle prvního bude průměrná cena povolenky ETS2 v letech 2027 až 2032 jen 45 eur. Druhý předpokládá cenu 70 eur. Jenže oba výhledy výrazně zaostávají již za nynější indikativní cenou povolenky pro domácnosti. Tu zprostředkovávají tzv. termínové kontrakty na nové povolenky. S nimi se obchoduje na energetických burzách v Londýně či v Lipsku. Třeba právě na lipské burze – v Česku v posledních letech tak „proslulé“ – se v uplynulém týdnu termínový kontrakt na ETS2 prodával i za více než 90 eur. Tedy za cenu o více než 100 procent vyšší, než předpokládá první ze scénářů studie PwC, a za cenu o přibližně 30 procent vyšší, než předjímá druhý scénář.
Samozřejmě, trh s termínovými kontrakty na ETS2 je v plenkách. V Lipsku se s nimi začalo obchodovat v červenci a v Londýně jen o dva měsíce dříve. Obchodování se tedy zatím účastní jen málo investorů. Nicméně
i tak cena, která se na burzách ustavuje, jistou vypovídací hodnotu má. Někteří investoři jsou totiž ochotni platit již nyní i dvojnásobek ceny, kterou předpokládá studie PwC, aby si ji „pojistili“ už pro rok 2027.
Kalkulují s tím, že skutečná cena může být dokonce ještě vyšší, než odpovídá 90 eurům za kus. A to i poté, co v tomto týdnu Evropská komise souhlasila, že navrhne takovou změnu systému ETS2, že v cenovém pásmu nad 45 eury za povolenku bude další nárůst cen tlumen silněji, než se plánovalo dosud.
Ne stovky, ale tisíce měsíčně
Uvedený výhled burz ale potvrzuje i investiční výhled renomované americké investiční společnosti KraneShares. S ní poradensky spolupracoval někdejší ministr zahraničí USA a prezidentský kandidát John Kerry, nyní jeho rádcovský post zastává laureát Nobelovy ceny za ekonomii Robert Engle.
I výhled této společnosti je v hrubém rozporu s výchozím předpokladem studie PwC. Z letošní červencové analýzy KraneShares plyne, že cena povolenky ETS2 bude roku 2027 asi 110 eur, načež vystoupá do pásma 230 až 235 eur, v němž se bude převážně pohybovat začátkem 30. let, než se roku 2034 přiblíží k úrovni 250 eur.
Takže zatímco studie pro české ministerstvo tvrdí, že povolenka bude stát v průměru maximálně 70 eur, renomovaná americká společnost – investující na rozdíl od ministerstva peníze svých klientů – předpokládá cenu takřka třikrát vyšší.
V příkrém rozporu s výhledem resortu životního prostředí jsou nejen burzy a investoři, ale i akademická pracoviště. Například Silvester van Koten z tuzemského CERGE, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Ekonomického institutu Akademie věd ČR, ve své červencové analýze konstatuje, že plán Evropské komise na snižování emisí představuje hrozbu „excesivně vysokých cen povolenek a excesivně vysokých nákladů dodatečného snížení emisí a také celospolečenských ekonomických nákladů“.
Van Koten analyzuje přísnější verzi Green Dealu, která žádá už do roku 2040 snížení emisí skleníkových plynů v EU o 90 % v porovnání s rokem 1990. Toto zpřísnění, předložené Evropskou komisí letos v červenci
a včera projednávané na summitu EU v Bruselu, zatím není schváleno. Nicméně van Kotenovu kritiku lze vztáhnout již na stávající situaci i na plánované povolenky ETS2.
Cíle Green Dealu EU totiž předpokládají hlubokou dekarbonizaci, přičemž závisí na mnoha okolnostech, jejichž naplnění je zatím nejisté. Například se opírají o víru, že vývoj nových dekarbonizačních technologií typu zeleného vodíku se bude odehrávat optimálně stejně jako navyšování jejich faktické kapacity. A to navzdory tomu, že zatím jejich rozvoj spíše zaostává za původně předpokládaným harmonogramem.
Zároveň platí, že regulační mechanismus, mající i cenu povolenek ETS2 držet v žádoucích mezích, není dost účinný, aby jejich excesivní ceně zabránil. Tento mechanismus, takzvaný mechanismus stabilizace trhu, má – například – uvolnit určité množství nových povolenek, jestliže je jejich cena příliš vysoká. Jenže pokud se třeba firmy v očekávání růstu ceny povolenek těmito povolenkami předzásobují, aniž by je zatím uplatňovaly, přechodně se může jevit, že povolenek je na trhu příliš. Mechanismus stabilizace trhu tak část povolenek z trhu stáhne. Takže ve výsledku růst cen povolenek ještě zesílí. Mechanismus stabilizace se tak stává spíše „mechanismem destabilizace“.
Burzovní ceny, investiční výhledy, akademická kritika – to jsou všechno aspekty, s nimiž se zmíněná studie PwC pro resort životního prostředí nevypořádává. Její klíčový závěr, že nové povolenky zatíží peněženky Čechů stovkami měsíčně, je tedy vysoce diskutabilní. Místo toho to mohou být tisíce měsíčně, ba v některých případech, například při vytápění domu uhlím, i vyšší tisíce.