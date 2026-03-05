Zůstane nám bedlový řízek? Ti, kdo slíbili obranu před „diktátem EU“, ho sami chtějí využít

Znělo to jako vítězství rozumu nad byrokracií. Jako smír v kulturní válce mezi ideology. Našinec si mohl říkat: je to dobré, tohle neskončí jako válka o rum či pomazánkové máslo, tedy byrokratickým zákazem.
Ale ouha. Po roce vidíme, že to může být úplně jinak. Právě dnes se o tom jedná v Bruselu.
Harmonizovat, harmonizovat, harmonizovat
Jak jsme se dozvěděli z médií, ve čtvrtek má proběhnout klíčové jednání v rámci trialogu mezi orgány EU. A nový ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) pro televizi CNN Prima News potvrdil, že česká delegace je na straně „harmonizace používání názvů potravin živočišného původu včetně ochrany některých specifických masných výrobků“.
Přeloženo do normální češtiny ta zpráva říká toto. Nová vláda a její ministerstvo zemědělství bude v Bruselu hájit, aby to, co se nazývá řízky, párky, karbanátky, klobásy či burgry, muselo být vyrobeno výhradně z masa.
Nebo jinými slovy. Česká delegace bude hájit to, aby se zeleninové karbanátky, bedlové řízky, sojové párky i jiné pokrmy mohly vyrábět i nabízet, ale nesmělo by se jim říkat zeleninové karbanátky, bedlové řízky či sojové párky. Kapišto?
Upřímně, pokud to takhle v Bruselu projde, nebude z toho společenský problém. A už vůbec ne revoluce. Ještě je v paměti, jak si našinci – výrobci i zákazníci – poradili s pomazánkovým máslem, které se nesmělo nazývat pomazánkovým máslem (neboť máslo musí být pouze z kravského mléka), nebo s rumem, který se nesměl nazývat rumem (neboť rum musí být pouze ze třtiny či melasy).
Místo Tuzemského rumu se musely vymýšlet kličky typu „Tuzemák“. A něco podobného, zpřísní-li EU byrokracii, nás čeká pro zeleninové karbanátky či bedlové řízky.
Kdo nás brání před „diktátem Bruselu“?
Nebude to žádná tragédie, spíš podnět pro české názvoslovné kutilství. Ale svůj společenský dopad to mít může.
Ti, kdo si loni mysleli, že aspoň jedna kulturní válka skončila docela rozumným smírem, pro někoho dokonce vítězstvím selského rozumu, mohou být zaskočeni. To, co se vnitropoliticky podařilo vyřešit ke spokojenosti obou stran, se vrací na unijní úrovni.
Kouzlo rok starého řešení – přesněji neřešení, neboť ministr Výborný přísnou vyhlášku odtroubil – spočívalo v tom, že nikomu neuškodilo. Bylo to řešení spoléhající na normální lidský rozum. Na to, že běžný člověk nemusí pokládat za řízek či karbanátek jen produkt z masa, ale například z bedel či zeleniny. Že na pohled rozezná rozdíl mezi masovým a zeleninovým karbanátkem. A že se svobodně rozhodne pro ten či onen. Teď, prosadí-li EU byrokratickou přísnost, se bude rozhodovat podle úředního předpisu.
A ještě jedna věc. Z loňské volební kampaně si pamatujeme, že Okamurova SPD slibovala – mimo jiné – obranu před „diktátem EU“. A co vidíme teď?
Když ale jde o nemasové řízky, karbanátky, párky či burgry, resort zemědělství v rukou ministra za SPD srazí podpatky a postaví se „za harmonizaci názvů potravin“. Kde je ta obrana před „diktátem Bruselu“?