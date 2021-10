K věci se vyjádřil i komentátor deníku Financial Times Gideon Rachman. Všechny německé strany se hlásí v programu ke „společné armádě EU“ a obzvláště SPD je v tomto směru lačná. A francouzský prezident Emmanuel Macron chce – po tom, co byl v rámci nového paktu anglosféry s Austrálií „bodnut do zad“ – také posílit strategický význam EU.